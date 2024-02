Pablo Kawecki, el 'toque algecireño' del Manchego debutará contra la Balona

El Manchego de Ciudad Real llegará el próximo domingo (17:00) al Municipal de La Línea para enfrentarse a la Balona tras darle un 'toque algecireño' a su plantilla. Este extra se lo aporta su último fichaje, el hispano francés Pablo Kawecki Barba, que aunque nacido en Sevilla tiene profundos lazos en Algeciras, donde reside su familia materna más directa y donde ha pasado largas temporadas desde muy niño.

El extremo izquierdo, que incluso llegó a entrenarse hace algunos veranos con el Algeciras CF, conoce muy bien la ciudad, donde residen sus abuelos, sus tíos y sus primos maternos y que suele visitar con asiduidad. Su tío Antonio Barba, abogado, fue incluso directivo algecirista.

El futbolista estuvo unos días a pruebas a las órdenes del entrenador del Manchego, Patricio Graff. Gustó al técnico y a la dirección deportiva, que inmediatamente cerró su fichaje. Todo indica a que esta jornada en La Línea debutará y además es muy probable que lo haga como titular.

Pablo Kawecki tiene 22 años y es natural de Sevilla. De nacionalidad francesa por parte de padre, llegó a ser convocado por la selección juvenil del país galo. Jugó en la cantera del Atlético de Madrid durante seis años antes de marcharse a Estados Unidos para cursos sus estudios superiores. Allí militó en equipos como el CSU Vikings, el New Jersey y el Cleveland State, para regresar de nuevo ahora a España de la mano del Manchego.

Víctima de una lesión, estuvo a punto de dejar el fútbol en contra de su voluntad, según él mismo ha contado esta semana en Radio Castilla-La Mancha: "Hace 100 días volvía de una lesión de tobillo, hace 70 días se acababa mi sueño de los últimos 5 años de ser futbolista profesional en EEUU. Hace 52 días volvía a España sin agente y sin equipo. Hace 33 días hasta 16 clubes me dijeron que no me contrataban. Hace 15 días se me pasó por la cabeza dejar el fútbol y una semana estaba en mi casa sin ofertas y sin nada…”. Y entonces, apareció el CD Manchego de Ciudad Real: “He vuelto a disfrutar del fútbol otra vez”, confiesa Pablo Kawecki, que reconoce que “a pesar de todo, nunca perdí la fe en volver a sentirme futbolista”.

“Salí de la cantera del Atlético de Madrid para irme a Estados Unidos siendo un niño, allí estudié una carrera y cuando iba al draft me lesioné, y entonces tuve que tomar otra gran decisión: quedarme a trabajar en Estados Unidos o volver a España para intentar seguir siendo futbolista. Ante los momentos difíciles, hay que tener fe porque todo llega”, concluyó.

Con Kawecki son seis los refuerzos que ha realizado el CD Manchego en el mercado de invierno (Gerard Barri, Marlone Foubert, Iván Martín, Nick Spartalis y Álvaro Salinas), a cambio de nueve bajas. Para este partido, además de Carlos Mena, que deberá cumplir su segundo partido de sanción, también perderá a Martín Ross por acumulación de amonestaciones. El entrenador podrá sentarse de nuevo en el banquillo tras haber cumplido sanción en estos dos últimos encuentros.