Balona - Ceuta B: ¿A la tercera va la vencida?

A la tercera tiene que ir la vencida. La Real Balompédica Linense recibe este domingo (19:00) al Ceuta B con la obligación de sumar los primeros puntos a su casillero. Después de dos derrotas inesperadas, ante el Chiclana CF en casa y en la visita al Córdoba B, el equipo de David Sánchez vuelve a comparecer en el Ciudad de La Línea, ante un respetable que espera reencontrarse con las buenas sensaciones que los albinegros dejaron durante la pretemporada y con resultados para comenzar a creer en las aspiraciones de ascenso.

La Balona encara la tercera jornada del grupo X de la Tercera Federación como uno de los tres conjuntos que todavía no ha sumado, junto al Utrera y al Coria. Aunque la confianza se mantiene intacta de puertas para dentro, los balonos están obligados a poner puntos, a arrancar una maquinaria que parecía activada durante el verano, pero que ha encontrado dos obstáculos nada más empezar la competición.

David Sánchez aseguró en la previa que todos los futbolistas "están disponibles" más allá de "las típicas molestias" del inicio de curso. El centrocampista Aschalew Sanmartí aspira a entrar en la convocatoria y a tener sus primeros minutos. "El equipo quiere y tiene hambre", subrayó el entrenador, que una vez más tendrá que descartar jugadores e intentar atinar con un once que seguramente vuelve a tener variaciones.

Alineaciones probables Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Rubén Olea, Diego Domínguez, Marlone, Morillo, Moyano, Pepe Rincón, Lanzini, Zaki, Cascajo y Juaniyo. Ceuta B: Pery; Bote, Curro, Gámez, Armenteros, Pereke, Arick, David Cabo), Armengol, Adri Rueda y Danil. Árbitra: Josefa Sánchez Gómez (Huelva). Hora: 19:00 (3ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por Triunfemos y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: Es la primera vez que el Ceuta B visita el Ciudad de La Línea.

"Es una semana importante por el mal inicio de puntos en estas dos derrotas", asumió el sevillano. "El equipo se entrena bien, intenso, con buena predisposición, con muchas ganas e ilusión", prosiguió el preparador, que, como hizo la semana anterior, enfatizó la importancia de que "esas ganas no se vuelvan en contra con ansiedad o con no estar a gusto". ¿La solución? "Hay que dar esa paciencia, esa tranquilidad porque el partido hay que elaborarlo durante 90 y tantos minutos. La victoria nos vendría de maravilla por confianza y puntos. Es difícil de asimilar el comienzo que hemos tenido después de la pretemporada que hemos hecho", aceptó.

Sánchez defiende a capa y espada a su vestuario: "El equipo está supermotivado y además es muy disciplinado, no da problemas en el día a día. Los chavales están volcados en que esto salga bien. A veces esas ganas de marcar rápido, no beneficia, por eso hay que tener los pies en el suelo y madurar el partido para ganarlo", insistió el técnico, centrado en "hacer un buen partido y lograr esos tres puntos".

El balono espera del Ceuta B "un buen equipo, joven, como todos los filiales, dinámico, con mucho talento y difícil", opinó. "Cuanto mejor estemos, peor estarán ellos", siguió Sánchez, que ve similitudes de los caballas con el Córdoba B. "Al final son filiales. El otro día, los primeros 20 minutos el rival no pasa del centro del campo por el buen rendimiento que tuvimos nosotros, pero cuando tienes varias situaciones y no la metes y llega el rival y hacer lo suya, eso duele, te provoca esa rabia. Hay que tener la tranquilidad necesaria para seguir haciendo las cosas bien y pensar en que queda partido", recalcó.

David Sánchez da importancia al contacto personal con sus pupilos: "Me considero cercano, hablo mucho con ellos, en grupo, individualmente o en los pasillos. Me gusta saber cómo están y saber si puedo ayudar", confesó el sevillano, convencido de que llegará la esperada reacción: "Estoy tranquilo porque son jugadores que están capacitados, en pretemporada lo demostraron. Hay que tener confianza en ellos y mucho cariño porque lo dan todo. Lo noto en la mirada a los jugadores, ese deseo de hacer un buen partido y ganar esos tres puntos", sentenció.

Como curiosidad, el partido entre la Balona y el Ceuta B estará dirigido por la árbitra Josefa Sánchez, del colegio de Huelva. La prometedora trencilla ya ha tenido experiencia como cuarta árbitra en la Primera División femenina. Sánchez es graduada en Educación Primaria, especialidad de Educación Física, en la Universidad de Huelva, en la que también ostenta un máster oficial de Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte.