Así es el próximo rival de la Balona: el Ceuta B, una caja de sorpresas

La Real Balompédica Linense se cruza este próximo domingo (19:00) con el Ceuta B en un duelo en el que ambos conjuntos buscan su primera victoria de la temporada. Después de dos intentos fallidos, balonos y caballas se citan en el Ciudad de La Línea para disputar la tercera jornada del grupo X de la Tercera Federación con ciertas exigencias, sobre todo en el lado de los locales.

¿Qué Ceuta B espera a la Balona? El filial de los norteafricanos viene de haber arrancado con un punto de seis posibles. El cuadro que entrena el exalbinegro David Polaco cayó derrotado en su debut en Pozoblanco (3-0) y la pasada semana logró su primer punto tras empatar contra el Atlético Onubense (1-1) en el Martínez Pirri. El resultado supo a poco a un Ceuta B que jugó en superioridad numérica desde el minuto 56 por la expulsión de Pecellín, uno de los integrantes de la anterior plantilla de la Balompédica.

El Ceuta B afronta su quinta temporada consecutiva en el grupo X de la Tercera Federación. El filial ha echado raíces en la categoría desde que dio el salto de la Preferente ceutí. Su consolidación ha estado muy ligada al fútbol de la comarca con el paso por el banquillo de Miguel Ángel Berlanga, además de numerosos futbolistas con pasado en clubes de este lado del Estrecho. Una de las caras nuevas de la actual Balona, Adrián Moyano, defendió los colores del filial caballa en la campaña 2023/24.

El rival de la Balompédica parte con ambición, pero consciente de la reducción presupuestaria que ha tenido que asumir para encajar el límite salarial al que está sujeto el primer equipo, que este curso compite en la Liga Hypermotion (Segunda División). Con todo, el club encaró cambios profundos en una plantilla que terminó el último curso en la décima plaza, sin apuros pero lejos de la puja por el playoff.

La primera decisión de peso llegó con el relevo en el banquillo: David Polaco tomó las riendas y Perita cambió de funciones para integrarse en la amplia estructura deportiva del club que ha relanzado como presidente Luhay Hamido. Aunque la cabeza visible del proyecto deportivo es Edu Villegas -exportero de la UD Los Barrios, entre muchos equipos-, el Ceuta ha conformado un grupo de trabajo con exjugadores muy curtidos como Víctor González y el algecireño Willy (ambos exjugadores del Algeciras CF).

Juan Luis Becerra Willy es uno de los principales artífices del plantel de este Ceuta B. El algecireño fue quien echó el lazo a Efe Aghama (traspasado al Cádiz CF nada más comenzar la temporada) y anteriormente hizo lo mismo con Uche (que del Getafe ha dado el salto a la Premier inglesa).

El vestuario caballa mantiene a Pery, Rodin, Guille, Cobo, Arick, Juanpe, Elías y al algecireño Víctor Armenteros, que en su trayectoria cuenta con un paso por la Balona juvenil cuando apenas tenía 16 años. Armenteros llegó al primer equipo algecirista de la mano de Iván Ania, pero dejó La Menacha para enrolarse en la cantera del Recreativo de Huelva. Recaló en Ceuta en el verano de 2024. No es el único futbolista de la comarca, ya que en el nuevo proyecto se ha sumado su paisano Curro, defensa central que también se ha formado en las categorías inferiores del Algeciras.

El Ceuta B de Polaco se reforzó este verano, además del mencionado Curro, con Iván Amandi (Lealtad), Daniel Más (CD Roda), Abraham (CD Castuera), Pereke (Real Oviedo B), Danil Ankudinov (Mensajero), Armengol (Xerez CD), Josema (Huétor Tajar), Javier Gámez (Mijas Laguna), Dela (Colonia Moscardó), Bote (CD Diocesano), Adri Rueda (Lealtad), Guzmán (Sevilla C), Paco (Villarreal C), Agbor (Moralo) y Adri Romero (Sporting Atlético). A ellos hay que unir a Efe Aghama (Lleida Esportiu), ya traspasado al Cádiz.