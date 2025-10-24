Atlético Onubense - Balona: con los pies en el suelo

La Balona no quiere perderse entre alabanzas. Después de la celebrada victoria ante el que era invicto líder, la Real Balompédica Linense visita este sábado (17:00) al Atlético Onubense, el filial del Recreativo de Huelva, en la 8ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. Los albinegros jugarán en el campo de césped Antonio Toledo, el terreno principal de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza de Huelva.

David Sánchez, el entrenador balono, se ha pasado la semana inculcando a su vestuario que mantenga "los pies en el suelo" y no caiga en la euforia extendida tras el alegrón ante el Pozoblanco. "No podemos bajar el listón de la intensidad", advirtió.

La Balona recupera, a priori, a los delanteros Diego y Alvarito, tras sanción, pero el técnico aseguró que arrastra "jugadores con molestias" y que apurará hasta última hora para formar la convocatoria aunque presume "bajas importantes". Los albinegros no pudieron contar la semana anterior con Zaki y Sergio Pérez, aunque el míster sevillano no quiso dar pistas sobre los tocados en cuestión. Sánchez sí avanzó que "mínimo" viajarán dos canteranos y puede que lo haga un tercero. Eso quiere decir que repetirán en la expedición Raúl Andrades y Victory. Este último debutó el pasado domingo con muy buenas sensaciones.

Alineaciones probables Atlético Onubense: Manu, Isra, Romero, Pablo Évora, Matias, Paco Cantal, Montalbán, David, Mario Regalado, David Pecellín y Albajara. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Marlone, Morillo, Moyano, Pepe Rincón, Boateng, Juaniyo, Achalew Sanmartí y Cascajo. Árbitro: Juan José Huertas Marqués (Córdoba). Hora: 17:00 (8ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo en el minuto a minuto de Europa Sur). Campo: Antonio Toledo, en la Ciudad Deportiva del Recreativo de Huelva. Precedentes: La Balona no conoce la derrota en sus visitas al filial del Recre. En la última ocasión, los albinegros ganaron por 0-3 en la 2010/11 en la desaparecida Tercera.

Las ausencias, no obstante, no deben ser una excusas: "Ya demostramos que nadie es tan importante como el grupo", proclamó el técnico, contento por los mimbres con los que cuenta: "Es una plantilla bien confeccionada, con jugadores que pueden jugar en varios sitios y que el otro día dio la cara", subrayó. "El once va a ser difícil. Aunque tenemos bajas, la competencia es muy buena, el año va a ser muy largo y todos tienen muchas ganas de jugar".

Sánchez espera del Onubense "un rival joven, dinámico, con calidad, nos ha gustado. Es un buen equipo y será un partido difícil. Si no estamos a nuestro nivel, vamos a sufrir mucho porque se trata de un filial atrevido", avisó.

"Tenemos que pelear como la semana pasada, con esa intensidad que nosotros queremos", prosiguió el entrenador albinegro. "Hay que correr mucho, trabajar mucho; el que no lo haga, se irá alejando de las alineaciones porque eso es fundamental para nosotros. Pusimos la intensidad alta y de ahí no podemos bajarla".

Relacionado Juaniyo hace diabluras con la Balona

El técnico reconoce que esta semana ha dado un toque de atención en medio de un ambiente positivo por la última victoria y la racha de cinco jornadas sin perder. "Es mi forma de verlo, sé como es la categoría y el fútbol me ha dado muchas hostias, muchos días amargos. Ni una dinámica ni la clasificación me van a cambiar, esta semana he estado más serio que otras veces, no voy a consentir que se baje la intensidad", insistió Sánchez.

La Balompédica llega a la 8ª cita liguera con 11 puntos en la sexta plaza, a las puertas de los puestos de playoff de ascenso y a cinco del liderato del Bollullos. "El fútbol es equilibrio, no podemos levantar los pies del suelo porque el sábado es otra batalla campal. A salir a muerte a puntuar y a llegar a las diez últimas jornadas vivos para sacar todo lo que tengamos dentro, para sacar a la Recia", arengó.

El sevillano asume que ahora llueven "muchos piropos y elogios", pero que él se encarga de recordar a sus jugadores que con las derrotas eran muy distinto: "Que no se crean nada porque en el fútbol hay que saber convivir con estos desequilibrios".

La jornada encara este sábado, además del Onubense-Balona, el Ceuta B-Dos Hermanas (17:00). El resto de encuentros del grupo X se disputarán el domingo: Chiclana CF-Atlético Central (12:00), Castilleja-Ciudad de Lucena (12:00), Conil--Tomares (12:00), Coria-Cádiz Mirandilla (12:00), Córdoba B-Utrera (12:00), San Roque de Lepe-Bollullos (12:00) y Pozoblanco-Sevilla C (18:30).