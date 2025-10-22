El debut de Victory, símbolo del buen momento de la cantera balona

El joven delantero Victory debutó el pasado domingo con el primer equipo de la Real Balompédica Linense, coronando así su brillante inicio de temporada con el filial. El atacante, de 21 años, saltó al terreno de juego en los minutos finales del encuentro ante el Pozoblanco, disputando sus primeros minutos oficiales con el conjunto albinegro.

Una de las sustituciones que más aplaudió el público del Ciudad de La Línea fue precisamente la entrada de Victory en el minuto 85. El goleador del filial que dirige Carlos Guerra no desaprovechó su oportunidad para dejar su sello: mandó un potente disparo desde fuera del área al larguero del Pozoblanco, en una acción que levantó a la grada. “Si llega a entrar, sale a hombros”, comentaban los aficionados, que vieron en el joven delantero otro motivo más para ilusionarse con una Balona que empieza a parecerse al equipo que quiere su gente: ganador, valiente y con alma.

La llamada de Victory no ha sido casualidad. El delantero atraviesa un momento de forma excepcional, con siete goles en seis partidos en Segunda Andaluza, categoría en la que el filial linense ha arrancado como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El equipo de Carlos Guerra marcha segundo en la clasificación con 16 puntos, los mismos que el líder, el Chiclana Industrial, y con solo una derrota en siete jornadas. Además, es el equipo más goleador con 18 tantos.

En su tercera temporada en la cantera balona, Victory ha mostrado una evolución constante desde su etapa juvenil, en la que se desarrolló entre el Guadiaro y el Loluba.

El partido del domingo también dejó otro nombre propio de la base balona: Raúl Andrades, uno de los jóvenes que realizó la pretemporada con el primer equipo, estuvo convocado y en el banquillo, aunque finalmente no llegó a saltar al campo. El pasado verano, se ejercitaron con el primer equipo ocho jugadores del Zabal, equipo que ejerce de filial de la Balona. Dos de ellos son juveniles: el portero José Manuel Gámez y el centrocampista Raúl Andrades, mientras que el resto ya están en etapa senior: Christian Muñoz, Jonathan Morente Jona, Raúl Fajarne, José Aguilera, Nono Coronil y Enrique Batugg. Algunos de ellos son habituales durante los entrenamientos, según las necesidades de David Sánchez.

Con el filial peleando por el liderato y jugadores como Victory llamando a la puerta del primer equipo, la Balona vuelve a mirar al futuro con ilusión y talento propio.