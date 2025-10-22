La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes

El Atlético Zabal ha celebrado este miércoles la tradicional presentación de sus equipos de cantera para la temporada 2025/26, en un acto que reunió en el campo Florentino González García Flores a jugadores, entrenadores, familias y aficionados, y que contó también con la participación de los conjuntos de base de la Real Balompédica Linense.

El evento, que contó con la asistencia del alcalde de La Línea, Juan Franco, y de directivos, técnicos y jugadores del primer equipo de la Balona, sirvió para dar a conocer a todos los equipos que representan al club esta campaña, desde las categorías más pequeñas hasta el filial de Segunda Andaluza. Fue una jornada marcada por la emoción y el orgullo de ver desfilar a los más de cien jóvenes futbolistas que forman parte del proyecto deportivo del Zabal.

Desde la entidad se destacó el gran ambiente vivido en las gradas, donde padres, madres y simpatizantes arroparon a los jugadores con aplausos y cánticos, reforzando el sentimiento de pertenencia y el espíritu de familia que caracteriza al club.