La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
Multitudinario acto en el campo Florentino González García 'Flores'
El Atlético Zabal ha celebrado este miércoles la tradicional presentación de sus equipos de cantera para la temporada 2025/26, en un acto que reunió en el campo Florentino González García Flores a jugadores, entrenadores, familias y aficionados, y que contó también con la participación de los conjuntos de base de la Real Balompédica Linense.
El evento, que contó con la asistencia del alcalde de La Línea, Juan Franco, y de directivos, técnicos y jugadores del primer equipo de la Balona, sirvió para dar a conocer a todos los equipos que representan al club esta campaña, desde las categorías más pequeñas hasta el filial de Segunda Andaluza. Fue una jornada marcada por la emoción y el orgullo de ver desfilar a los más de cien jóvenes futbolistas que forman parte del proyecto deportivo del Zabal.
Desde la entidad se destacó el gran ambiente vivido en las gradas, donde padres, madres y simpatizantes arroparon a los jugadores con aplausos y cánticos, reforzando el sentimiento de pertenencia y el espíritu de familia que caracteriza al club.
1/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
2/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
3/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
4/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
5/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
6/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
7/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
8/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
9/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
10/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
11/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
12/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
13/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
14/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
15/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
16/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
17/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
18/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
19/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
20/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
21/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
22/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
23/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
24/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
25/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
26/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
27/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
28/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
29/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
30/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
31/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
32/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
33/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero
34/34La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes/Manu Romero