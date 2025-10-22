Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero

La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes

Multitudinario acto en el campo Florentino González García 'Flores'

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 22 de octubre 2025 - 20:53

El Atlético Zabal ha celebrado este miércoles la tradicional presentación de sus equipos de cantera para la temporada 2025/26, en un acto que reunió en el campo Florentino González García Flores a jugadores, entrenadores, familias y aficionados, y que contó también con la participación de los conjuntos de base de la Real Balompédica Linense.

El evento, que contó con la asistencia del alcalde de La Línea, Juan Franco, y de directivos, técnicos y jugadores del primer equipo de la Balona, sirvió para dar a conocer a todos los equipos que representan al club esta campaña, desde las categorías más pequeñas hasta el filial de Segunda Andaluza. Fue una jornada marcada por la emoción y el orgullo de ver desfilar a los más de cien jóvenes futbolistas que forman parte del proyecto deportivo del Zabal.

Desde la entidad se destacó el gran ambiente vivido en las gradas, donde padres, madres y simpatizantes arroparon a los jugadores con aplausos y cánticos, reforzando el sentimiento de pertenencia y el espíritu de familia que caracteriza al club.

La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
1/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
2/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
3/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
4/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
5/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
6/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
7/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
8/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
9/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
10/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
11/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
12/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
13/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
14/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
15/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
16/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
17/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
18/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
19/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
20/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
21/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
22/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
23/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
24/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
25/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
26/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
27/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
28/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
29/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
30/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
31/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
32/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
33/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero
La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes
34/34 La presentación de los equipos de cantera del Zabal y la Balona, en imágenes / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats