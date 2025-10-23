El Atlético Onubense, un rival duro para probar el buen momento de la Balona

La Real Balompédica Linense probará este sábado su buen momento de forma -suma cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates- ante un rival duro, el Atlético Onubense, que afronta el choque tras caer por 3-1 en casa del Tomares. Hasta el pasado domingo, el filial del Decano se encontraba invicto y estaba entre los equipos menos goleados del grupo, por lo que el duelo que se disputará a partir de las 17:00 en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza será una oportunidad para redimirse.

El filial recreativista se ha instalado en la zona media tras las primeras siete jornadas -aunque a dos puntos de los puestos de fase de ascenso y a uno de los albinegros-, mostrando una gran capacidad competir cada partido. Hasta el duelo con el Tomares, el equipo de Raúl Galbarro había mostrado equilibrio entre solidez defensiva y llegada, con números de goles a favor y en contra muy contenidos para un bloque joven de Tercera Federación.

El equipo onubense se ha renovado con respecto a la temporada pasada. Una base de 11 jugadores repite del pasado curso y ha incorporado hasta 12 jugadores para 2025/26, y con líderes de minutos como los centrales Álex Jiménez y Sergi Montalbán (con más de 540 minutos lo han jugado todo hasta ahora) y el máximo goleador actual, David Muñoz (tres goles). El técnico es Raúl Galbarro, que la temporada pasada asumió el cargo con la temporada empezada tras ser reclutado del Utrera cadete y dirigió las cinco últimas jornadas al primer equipo, aunque no pudo mantener la categoría en Primera Federación.

En relación a la 2024/25, continúan 11 futbolistas: Manu, Benítez, Isra Contioso, Óscar Romero, Sergi Montalbán, Cachorro, Juan Almeida, Mario Regalado, Matías, Álvaro Alcaide y Pablo Évora. Se han sumado 12 caras nuevas: Albajara (Atlético Central), Carlos Moreno (aunque es todavía juvenil está en dinámica del filial), Dani Vázquez (Córdoba juvenil), David Muñoz (Utrera), David Pecellín (Balona), Diego Jiménez (Ceuta B), Mario (Córdoba B), Mario Pérez (Cádiz Mirandilla), Paco Cantal (Arenas de Armilla), Robert (UD Melilla), Salguero (Castellón B) y Álex Jiménez (Córdoba B).

Los jugadores con más minutos son los centrales Álex Jiménez (540 minutos) y Sergi Montalbán (540 minutos), el mediocentro Cachorro (533 minutos), el portero Manu (511 minutos), los centrocampistas Albajara (510 minutos) y Matías (494 minutos), el lateral derecho Diego Jiménez (471 minutos) y el exbalono David Pecellín (453 minutos). En el apartado goleador, el lateral izquierdo David Muñoz lidera con tres tantos, seguido por un grupo con un gol que incluye a Paco Cantal, Pablo Évora, Juan Almeida, Matías y Álvaro Alcaide.

Esta temporada hay algunos jugadores que ya han jugado con el primer equipo, que está solo una categoría por encima. Juan Almeida está en dinámica del primer equipo tras anotar 13 goles la pasada temporada con el filial y llegar a participar en cuatro encuentros oficiales del Decano, consolidando su rol como referencia de la cantera. Esta temporada solo ha jugado tres partidos con el equipo B y ha ido convocado en siete partidos con los grandes. La proyección de Almeida y el peso específico de perfiles como Cachorro y Sergi Montalbán subrayan la utilidad del filial como trampolín competitivo para la primera plantilla.

El Atlético Onubense recibe a los de David Sánchez como un equipo sólido, con perfiles de zaga que acumulan carga competitiva y un balón parado que viene otorgándole puntos, lo que se traduce en un rival que concede poco y compite bien los marcadores cortos. En este contexto, un rival duro pondrá a prueba el buen momento de la Real Balompédica Linense en un duelo de máxima exigencia este sábado a las 17:00 en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza.