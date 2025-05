Las opciones de la Balompédica de recuperar una plaza en Segunda Federación se alejan

La Línea/Las opciones de que la Real Balompédica Linense vuelva a militar la próxima temporada en Segunda Federación se desvanecen. O, lo que es lo mismo, cada vez parece más dificil que salga a subasta una plaza a un precio asequible a la que puedan aspirar los albinegros para recuperar la categoría que perdieron el fatídico 4 de mayo. Las dos principales probabilidades, al menos las conocidas hasta ahora, las reflejó Europa Sur en un amplio reportaje publicado el pasado 9 de mayo y que tuvo una gran repercusión en la hinchada linense.

Una de las opciones de vacante es otra Balompédica, la Conquense, a la que no parece que las administraciones de Castilla-La Mancha estén dispuestas a dejar caer. Este martes la Diputación de Cuenca ha anunciado que incrementará su ayuda a este club y al CD Quintanar, los dos equipos de la provincia que jugarán en Segunda Federación la próxima temporada, por encima de los 75.000 euros que recibió el año pasado el conjunto de la capital, que entonces era el único equipo de la ciudad en la categoría.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha confirmado el incremento de la aportación de la institución pero no ha especificado una cifra concreta. El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció hace semanas que destinará 40.000 euros a ayudar a la entidad. Pero lo que podría evitar que este club dejara la vacante es la cesión del estadio municipal de La Fuensanta por parte del Ayuntamiento, tal y como confirma el propio presidente, Alberto Asensi, en La Tribuna de Cuenca. Desde hace tiempo la directiva defiende que esta medida podría abrir la puerta a nuevas fuentes de ingresos y permitir la viabilidad a medio plazo. "Si no conseguimos la cesión y el apoyo necesario, tendremos que hacer un presupuesto menor y ver si da para Segunda o para Tercera", confima Asensi. La última reunión prevista para avanzar en la cesión con el Consistorio no se celebró finalmente el pasado viernes. El club espera ahora que el Ayuntamiento les fije una nueva fecha esta misma semana. La situación económica del club es frágil. A día de hoy, la plantilla aún no ha cobrado el mes de abril. Y en cuanto a mayo, según los plazos contractuales, puede abonarse hasta el 10 de junio, pero la intención de la directiva es cerrar ambos pagos antes de acabar este mes.

La otra opción de vacante, mucho más remota puesto que se trata de un club catalán, es el Lleida CF. Pero esta entidad parece que también va a encontrar una solución a sus problemas. Según publica Segre, la entidad azul está cerca de cerrar en los próximos días la cesión de su gestión a un grupo inversor catalán, lo que, de concretarse, garantizaría su supervivencia. Así confía en que pase el adjunto a la presidencia Marc Torres que, pese a mantener la cautela, es moderadamente optimista en poder cerrar la negociación la próxima semana.

El Lleida CF ha encargado una auditoría para proporcionar todos los detalles de la situación económica por la que atraviesa. La auditoría, pendiente de conocerse, dará una deuda aproximada de unos 4,8 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 1,8 millones de euros que se deben a la Agencia Tributaria y los 2,3 millones a la Seguridad Social, además de los 250.000 euros que se deben a la plantilla. Si quedara la plaza vacante, el equipo que la ocupara tendría que asumir esta deuda completa, algo inasumible para clubes como la Balona.

Así lo recuerdan los antecedentes, incluso un reciente y cercano a La Línea. En el verano de 2022 un Club Deportivo Estepona que acaba de ascender a Tercera Federación se saltó la categoría merced a que la propiedad de la entidad costasoleña, que corresponde al empresario Juan José Hidalgo, decidió abonar 512.149,95 euros por la plaza que había dejado vacante tras su desaparición el Extremadura UD (cuyo heredero ya ha vuelto este año a Segunda Federación). Muchos clubes mostraron su interés por adquirir ese derecho, pero una vez conocieron la cuantía, decidieron apartar su candidatura.

El pasado verano se repitió la historia. El Ursaria dejó de pagar 208.541,57 euros (una cifra que se antoja un tanto más razonable que la anterior) y su plaza, que esta vez sí había logrado reunir a más de un interesado que llegó a depositar el aval, fue a parar a manos del CD Móstoles, que se había quedado a las puertas del ascenso deportivo. En este caso no hubo cambio de grupos, ya que ambos conjuntos pertenecen a la Comunidad de Madrid. El Móstoles, por cierto, ha seguido este curso los pasos de la Balona y ha vuelto a Tercera Federación.

Además de depositar el aval requerido, la Española, el artículo 119.6 del Reglamento General señala que tendrán prioridad en igualdad de condiciones las entidades de la misma categoría en la temporada pasada que tuvieran mejor mérito deportivo de entre las que ocuparan plaza de descenso en esa misma division y grupo. Es decir, si no desciende el Villanovense en el play-out, la Balona sería la primera candidata de su grupo IV.

En el supuesto de que no hubiera ningún club interesado en el mismo grupo que el equipo que renuncia por impagos (la Balona podría hacerlo si se viese afectado otro andaluz) la plaza se cubrirá con los clubes de inferior categoría pertenecientes a la misma federación territorial que, habiendo manifestado interés dentro del plazo fijado para ello y habiendo efectuado el ingreso de la cantidad correspondiente dentro del plazo, tuvieran mejor mérito deportivo de entre los que no lograron el ascenso.

Sólo en el caso de que no sea posible cubrir la plaza con clubes de la misma federación territorial, la plaza podrá ser cubierta por otro club perteneciente a otra, que habiendo manifestado interés dentro del plazo fijado para ello y habiendo efectuado el ingreso de la cantidad correspondiente dentro del plazo, tuviera mejor mérito deportivo de entre los que no lograron el ascenso.