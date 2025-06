La Balona llora la muerte de Juan Chica, el último linense superviviente de la temporada 1954/55 en Segunda

La Línea/La Real Balompédica Linense y los aficionados al fútbol de La Línea están de luto por el fallecimiento de Juan Chica, un futbolista histórico de la ciudad y el último superviviente de aquella Balona que jugó por última vez en Segunda División en la temporada 1954/55. Chicha ha fallecido este viernes a los 94 años.

Juan Chica Ricardo (La Línea, 15 de noviembre de 1930) era el último testigo de aquella campaña 1954-55, la última hasta el día de hoy en Segunda de la Balompédica, en la que disputó 16 encuentros. El linense recibió hace tres años un homenaje por parte del club en un Municipal aún por convertirse en el nuevo Ciudad de La Línea. Corría el 31 de enero de 2022 cuando Juan Chica se enfundó, orgulloso, la camisola con su nombre que le entregaron en los prolegómenos del choque entre la Balona y el Sabadell, en Primera Federación, el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el entonces presidente albinegro, Raffaele Pandalone.

La Balompédica ha mostrado sus condolencias a través de las redes sociales: "La Real Balompédica Linense SAD quiere expresar su más sentido pésame a familiares y amigos por el fallecimiento de D. Juan Chica, a la edad de 94 años. Era el último superviviente de aquella temporada 54-55 en la categoría de plata del fútbol español. Descanse en paz".

Tras aquel merecido reconocimiento de 2022, con Juan Chica muy lúdico a sus 90 y tantos años, el mítico exjugador se confesó orgulloso del gesto que tuvo la Balona. “Fue todo muy emocionante”, confiesa el excentrocampista aquel 31 de enero. “Estoy muy contento, muy agradecido porque se acordaron de mí después de 67 años. Volver a ponerme esa camiseta supuso mucho. Nunca pensé que volviese a suceder".

“Yo jugué una pila de partidos con la Balona”, recordó Chica. “Ahora resulta curioso, pero me fui porque no me pagaron lo que me prometieron y aunque a mí no me hacía falta el dinero, porque yo trabajaba en Gibraltar... recuerdo que me querían regalar un traje y les dije que no”. Europa Sur dedicó un amplio reportaje al homenaje que Juan Chica vivió aquel día en su estadio, en su casa.