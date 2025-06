La Balona negocia con David Sánchez, el técnico que subió al Xerez DFC a Segunda RFEF

La Línea/David Sánchez Rodríguez ha tomado la delantera entre los candidatos a convertirse en el nuevo entrenador de la Real Balompédica Linense. El sevillano, el técnico que ascendió hace dos temporadas al Xerez DFC a la Segunda Federación, tiene muchas papeletas para asumir las riendas del banquillo del proyecto que tutela en La Línea el director deportivo Miguel Ángel Rondán.

Tras la presentación de Rondán el pasado martes, la Balona está centrada en elegir al técnico indicado para el reto de buscar el ascenso desde el grupo X de la Tercera Federación. El nombre de David Sánchez ha cobrado fuerza este jueves hasta el punto de que en tierras jerezanas dan por muy encaminadas las negociaciones para que el ex del Xerez Deportivo FC aterrice en La Línea. Rondán ha recalado en la Balompédica tras desvincularse del Xerez Club Deportivo (el Xerez de toda la vida).

David Sánchez se enfrentó a la Balona la pasada campaña en el grupo IV de la Segunda RFEF, aunque el técnico solo dirigió a su equipo en el duelo de la primera vuelta contra los balonos (2-2). El sevillano fue destituido poco antes de la visita a La Línea, un encuentro que ya pilotó el exalbinegro Fernández Rivadulla, el técnico que logró sellar la permanencia del Xerez DFC en la categoría.

David Sánchez aterrizó en el Xerez DFC en junio de 2023 como apuesta personal de Edu Espada, por entonces director deportivo de la entidad. Con el técnico sevillano, formado en el FC Barcelona y con pasado en numerosos equipos de Segunda A y Segunda B, entre ellos Albacete, Nástic, Castellón, Elche y Cádiz, el equipo no arrancó bien la temporada con dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas. En la cuarta, frente a La Palma, estrenaba el casillero de victorias y fue alternando triunfos con tropiezos inesperados, como caer en casa del colista de la clasificación. Las críticas fueron importabtes y trajeron consigo la marcha del director deportivo. El Xerez DFC de la 23/24 fue remontando el vuelo, estuvo once jornadas sin perder y protagonizó una gran segunda vuelta para acabar en la tercera posición a tres puntos del ascenso directo, que fue para el Xerez CD. Los de Sánchez se clasificaron para el playoff.

Un gol de Ilias daba la victoria al conjunto azulino en el primer partido contra el Pozoblanco, empatando en Chapín en la vuelta y pasando a la segunda ronda, con el Ceuta B como rival. En tierras norteafricanas, empate a cero y en Chapín, victoria a la épica en la prórroga. El Jove Español fue el rival en la eliminatoria definitiva por el ascenso. Los alicantinos dieron la sorpresa ganando en Chapín (0-1), el único equipo capaz de superar al Xerez DFC en su casa la pasada temporada. Y en la vuelta, la apoteosis con el gol de Cheikh al filo del minuto 90 que llevaba el partido a una prórroga sin goles. En la tanda, Matías Ramos conseguía el gol del ascenso.

David Sánchez. / Manuel Aranda

La economía de guerra recomendó mantener la base del equipo del ascenso y el Xerez DFC arrancó la temporada con dos empates y una victoria (en El Rosal contra el Mirandilla), enlazando posteriormente otras cinco igualadas antes de sufrir la primera derrota de la temporada en Granada (4-3). Tras ganar a La Unión, llegó la derrota en Lebrija, a la que siguió la mejor racha del equipo con dos victorias en San Fernando y en el Pedro Garrido frente a la Deportiva Minera. A partir de ahí, los azulinos se cayeron con ocho jornadas sin ganar, un gol y cuatro derrotas consecutivas que les metieron en puestos de descenso y desencadenaron la destitución en febrero tras perder con el Águilas.

Los números de David Sánchez al frente del Xerez DFC arrojan 62 partidos al frente de los azulinos con 25 victorias, 23 empates y 14 derrotas. Por temporadas, en Tercera RFEF estuvo en el banquillo 34 jornadas: 18 triunfos, 10 empates y 6 derrotas, con un balance de 50 goles a favor y 23 en contra y acabando la temporada invicto en Chapín. En la fase de ascenso, 6 partidos con 3 triunfos, 2 empates y la única derrota contra el Jove Español. La media se ve empañada con los números de Segunda RFEF, estando 22 jornadas en el banquillo con 4 victorias, 11 empates y 7 derrotas, 18 goles a favor y 21 en contra. En porcentajes, el técnico sevillano ganó el 40'32% de los partidos; empató el 37% y las derrotas supusieron el 22'6% restante.

David Sánchez disfrutó de una amplia trayectoria como futbolista en Primera, Segunda A y Segunda B. En los banquillos ejerció en la cantera del Real Murcia, una al frente de un cuadro cadete, otra de un juvenil, y dos en el filial en Tercera RFEF. Al frente del Real Murcia Imperial, la 22/23 y la 21/22, cosechó 95 puntos (44 y 55, respectivamente) en 64 partidos (30 y 34), logrado 27 victorias (13 y 14), 14 empates (5 y 9) y cosechado 23 derrotas (12 y 11). Su equipo anotó 88 dianas (39 y 49) y encajó 78 (32 y 46).