El fútbol según Juan Chica

Juan Chica Ricardo (La Línea, 15 de noviembre de 1930) fue el pasado domingo el más feliz de los espectadores del duelo de la Primera RFEF que disputaron en el Municipal de La Línea la Real Balompédica y el CE Sabadell, que terminó con empate. El conjunto de casa le rindió tributo por su condición de único superviviente del bando local del único precedente de ese choque en suelo linense, el que se había disputado el seis de marzo de 1955.

Juan Chica se enfundó, orgulloso, la camisola con su nombre que le entregaron en los prolegómenos del choque el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el presidente de la Balona, Raffaele Pandalone. Con la misma satisfacción que respondió a los aplausos de la grada y la misma lucidez que, a sus 92 años, evoca los recuerdos de aquella campaña 1954-55, la última hasta el día de hoy en Segunda división de la Balompédica, en la que disputó 16 encuentros.

“Fue todo muy emocionante”, confiesa el excentrocampista. “Estoy muy contento, muy agradecido porque se acordaron de mí después de 67 años. Volver a ponerme esa camiseta supuso mucho. Nunca pensé que volviese a suceder".

“Yo jugué una pila de partidos con la Balona”, recuerda. “Ahora resulta curioso, pero me fui porque no me pagaron lo que me prometieron y aunque a mí no me hacía falta el dinero, porque yo trabajaba en Gibraltar... recuerdo que me querían regalar un traje y les dije que no”.

A pesar de su edad Juan Chica acude “tres o cuatro veces por temporada” a ver su Balona al Municipal, con el paréntesis del curso pasado. “Es que me puse malillo y por poco me voy, pero vaya no podía acudir al estadio pero estaba al tanto de todo lo que pasaba. Yo leo las informaciones y sé todo lo que sucede, aunque a veces no pueda verla en directo”.

El homenajeado recalca que el fútbol actual “en todas las categorías” es “muy diferente” al que él practicó y al que veía en su etapa como futbolista. “Ahora se juega con un nivel técnico mucho mayor. Yo he sido medio, centrocampista que le llaman ahora, pero hace setenta años todo era diferente”.

“Vaya, que en mi época también hay peloteros que lo hacían muy bien”, desliza. “Que yo me enfrenté en verano en el San Bernardo al Betis, que acababa de subir a Primera, y venía Luis del Sol, que era una maravilla verle. Tanto que se fue al Madrid”.

Chica vio a la Balona actual “a buen nivel” y asegura que le encantaría volver al Municipal “para verla ascender otra vez a Segunda”.