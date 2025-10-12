La Balona rescata un empate en Lepe con un derroche de pundonor (1-1)

La Real Balompédica Linense generó orgullo con un empate (1-1) a domicilio frente al San Roque de Lepe, en un partido que se puso cuesta arriba desde muy pronto, correspondiente a la sexta jornada del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros sacaron un punto contra un gran rival, sin duda, y con un arbitraje que quiso imponer autoridad a base de un sinfín de tarjetas amarillas y rojas, un arbitraje que dejó a la Balona con diez futbolistas desde el minuto 13 y con nueve, desde el 96, ya cuando el encuentro se aproximaba a su final. Esta vez, con voluntad de hierro y calidad, el equipo de La Línea prolongó su racha a cuatro semanas en positivo.

David Sánchez demostró en el once inicial que todos cuentan en su plantilla y buscó remedio a la falta de mayor acierto en ataque dejando a Cascajo en el banquillo y sacando en su lugar a Juaniyo, que se lo ganó en el tiempo que dispuso en la victoria frente al Castilleja. Cierto que el San Roque de Lepe se impuso desde el principio, con un Cheikh imponente por altura y por despliegue. Pareció estar en todos los sitios a lo largo de la zona central del campo, oscureciendo la presencia de Ashalew Sanmartí, que apenas se hizo notar.

El primer disparo con peligro fue de los locales. Cheli mandó el balón al poste de la portería defendida por Hermosín en un disparo directo tras falta. La Balona no creaba ninguna inquietud ante la meta lepera, pero el plan de partido cambió radicalmente en el minuto 13 cuando el árbitro sevillano Alejandro Torrano López decidió mostrar la tarjeta roja directa a Alvarito. El jugador albinegro entró con su pie derecho en plancha a Makuemimo a la altura de la rodilla y el colegiado no se lo pensó ni un segundo.

Ficha técnica CD San Roque de Lepe (1): Maidana; Manuel Rodríguez, Juan Mari, Francis Ruiz, Luis Piro, Javi Cheli (Gonza Csanad,89'), Ponce (Almagro. 45’), Ritoré, Makuemimo (Diego, 45’), Cheikh (Victor García, 68’) y Lucky (Dani Gil, 68’). Real Balompédica Linense (1): Antonio Hermosín; Chey (Diego Dominguez, 45’), Julio Algar, Marlone (Sergio Pérez, 82’), Pedro Morillo, Sanmartí (Boateng, 45’), Pepe Rincón (Cascajo, 68’) , Moyano (Ismael, 76’), Juaniyo, Alvarito y Diego. Árbitro: Alejandro Torrano López (Sevilla). Expulsó a los visitantes Alvarito (13’) y Paco Gavilán, delegado, (76') con roja directa, y Diego, por doble amarilla (96' y 97'). Amonestó a Chey (2’), David Sánchez (25’), Moyano (55’) Diego Domínguez (72’), Cascajo (78'), Rubén Olea (87'), Pepe Rincón (87') y Boateng (89') por la Balona; y a Makuemimo (8’) y Pacífico Vázquez, delegado, por el San Roque de Lepe. Goles: 1-0 (79’) Víctor García. 1-1 (86’) Cascajo. Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio Ciudad de Lepe. Terreno de juego con algunas calvas, muy irregular. El saque de honor se dedicó a conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.

La Balona quedó con diez jugadores y un mundo por delante. El árbitro ya había demostrado que iba a intentar dirigir el encuentro mediante las tarjetas. Le enseñó la amarilla a Chey en el minuto 2 y al local Makuemimo en el 8. Luego, después de la expulsión de Alvarito, también se la enseñaría a David Sánchez. El técnico albinegro ya había protestado varias veces desde la banda.

En muchas ocasiones, el estado del terreno de juego lo usan algunos entrenadores para excusar sus malos resultados, aunque lo cierto es que en la tarde lepera, el césped natural no era una superficie firme, por sus calvas y por sus altos y bajos. Eso no favoreció el juego de ninguno de los equipos, y el resultado pareció fiarse más al balón parado o directo al remate.

Eso sí, a la hora de contar oportunidades fueron más la de los locales. Apunta, sí, que Diego, que se batió muchas veces solo en muchos momentos del partido con los defensas aurinegros, tuvo en sus pies un buen balón enviado por Sanmartí, pero no se decidió a disparar y se lo arrebataron.

La ocasión más próxima a convertirse en gol durante la primera parte la tuvo Cheikh a punto del pitido que marcaba el descanso, a bocajarro ante Hermosín, que hizo una gran estirada para rechazar el balón, que envió al larguero. Y no había pasado ni un minuto cuando Ritoré, de disparo lejano, mandó la pelota por arriba del larguero, pero por poco. El extremo fue de lo mejor que demostró tener en sus filas el San Roque de Lepe.

Voluntad de hierro

El entrenador de la Balona acertó con los cambios, sobre todo cuando decidió en el descanso dejar en la caseta a Sanmartí y sacar en su lugar a Boateng, que sí se impuso a Cheikh, con la ayuda también de Moyano, que se ha hecho con un sitio en la parcela central del sistema albinegro.

Podría decirse que el equipo de La Línea traspasó su principal defecto de los últimos partidos al contrario. En la tarde nubosa lepera fueron los locales quienes dispusieron de más oportunidades de gol y las desperdiciaron, salvo una. La jugada fue un ataque que terminó en un centro que llevó el balón cabeceado a Victor García, que remató también con su cabeza al interior de la puerta de Hermosín.

La defensa falló, sí, como también lo haría al filo del final del partido la del San Roque de Lepe, que no supo deshacerse de la pelota, que llegó a Cascajo, quien de chutazo con su pierna derecha marcó un empate que desató la alegría en el banquillo. Una recompensa al extremo que tanto gustó durante la pretemporada y que se le venía resistiendo el premio durante la competición.

Entre gol y gol, y después del empate hasta el final, el encuentro en su segunda mitad fue un quiero y no puedo de los locales y una muestra de pundonor de la Balona de muchos quilates. Todos dieron la cara y lo mejor de sí mismos para lograr un punto que mantiene a los de David Sánchez en la dinámica positiva a pesar de las circunstancias. Los albinegros suman hasta los 8 puntos, a tiro de piedra de los puestos de playoff antes de recibir el próximo domingo (12:00) al líder del grupo X, a un Pozoblanco que ha empezado pisando fuerte.