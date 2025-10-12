Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 6ª jornada

La Real Balompédica Linense se mantiene en mitad de la tabla tras el empate cosechado en Lepe en la sexta jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. El equipo de David Sánchez se sitúa con ocho puntos en la novena plaza. Los albinegros igualan con el San Roque de Lepe, el Córdoba B y el Chiclana CF en ese vagón intermedio que está a tiro de piedra de los puestos de playoff de ascenso.

El CD Pozoblanco se afianzó como líder en solitario tras su empate en casa ante el Atlético Onubense (1-1). Los vallesanos siguen invictos y cuentan con 14 puntos, uno más que el Bollullos, que se dio un festín en Coria del Río (1-4).

Continúan entre los invictos el Cádiz Mirandilla y el Onubense, tercero y cuarto, respectivamente. El filial del Cádiz igualó en su visita al Córdoba B (0-0). El segundo equipo del Recreativo de Huelva, como se ha mencionado, arrancó un punto de valor en Pozoblanco. El Ciudad de Lucena se encuentra en la quinta plaza tras su igualada al otro lado del Estrecho en el campo del Ceuta B (1-1).

Por abajo, el Utrera, el Tomares y el Coria cierran el pelotón de cola de la clasificación. El Utrera cayó goleado en Conil (4-2), el Tomares rascó un punto en su visita al Atlético Central (1-1) y el farolillo rojo naufragó en el Guadalquivir frente al Bollullos, una de las revelaciones de la temporada.

El resto de resultados de esta sexta jornada dejaron el triunfo del Castilleja sobre el Sevilla C (2-0) y el empate entre el Chiclana CF y el Dos Hermanas (0-0).