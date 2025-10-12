David Sánchez: "No puedo hablar de fútbol con todas las limitaciones que hemos tenido"

David Sánchez, entrenador de la Real Balompédica Linense, se mostró comedido en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo frente al San Roque de Lepe (1-1), en partido de la sexta jornada del grupo X de Tercera Federación. La expedición albinegra recibió tres expulsiones, dos de jugadores y una del delegado, y otras ocho tarjetas amarillas. El técnico anunció que recurrirán.

"No puedo hablar de fútbol con todas las limitaciones que hemos tenido", fue lo máximo que llegó a expresar el técnico sevillano. "Sobre el arbitraje, prefiero no opinar. Lo siento mucho, se me ha bajado la tensión del partido, pero aún en caliente puedo decir cosas que no me convengan. Hemos salido desfavorecidos en todas las acciones, pero esto es fútbol. Nos vamos con un puntito y le deseo suerte al árbitro para el futuro", declaró.

El entrenador de la Balona dijo también que el partido en Lepe puede venirle bien a su equipo para el futuro. "Hemos estado bien, no hemos metido el culo atrás, y hemos estado altos. Hemos llegado vivos al final del partido y hemos empatado", resumió. Antes había expresado que se sentía orgulloso de su plantilla. "Estoy contento, los felicito. Han creído los que estaban y han hecho un derroche fantástico".

Sánchez no dejó de ser exigente: "Es verdad que estoy en la Balona y aquí solo vale ganar, y eso lo entiendo. Por eso me voy con la sensación que podríamos haber estado cerca de ganar, pero esto es fútbol. Ha habido muchas circunstancias que uno no domina".