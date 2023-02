Rafa Escobar: "Un colegiado no puede dejar a un equipo con diez por esa acción"

Rafa Escobar, entrenador de la Balona, afirmó que la injusta expulsión de Joel del Pino condicionó el encuentro ante el San Fernando. "Es importantísimo el lance de la expulsión de Joel. Un colegiado no puede dejar a un equipo con 10 por esa acción, en la que expulsa a un jugador en una acción en la que no hay absolutamente nada. Eso ha marcado mucho el devenir del partido", destacó.

"Luego hubo otro contratiempo con la lesión de Fran Morante. Ellos se ponen 0-1 cuando estaban dominando y estaban mejor que nosotros en esos primero 45 minutos, pero con una ventaja abismal. En la segunda parte el equipo vuelve a echar casta y coraje, intentamos arriesgar, y como le he comentado a ellos no somos un equipo para arriesgar tanto. No podemos jugar tantos partidos en el Municipal con 10 porque es darle mucha ventaja a los rivales", indicó el técnico.

El preparador albinegro destacó que su equipo se pudo haber metido en el partido a pesar de la desventaja. "Tuvimos cuatro o cinco ocasiones para haber marcado mucho antes, pero un en un despiste defensivo le dimos al rival la opción de ponerse 0-2 sin haber hecho nada en la segunda parte. El equipo siguió creyendo en sí mismo, fue a buscar el partido y lo tuvimos, pero no nos dio para sacar algo positivo", resaltó Escobar.

Sobre la lesión de Fran Morante, el entrenador balono indicó que se trata de un esguince de tobillo. "Hay que esperar 24 horas que baje la inflamación para ver de qué nivel es", explicó.