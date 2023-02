Pablo Alfaro: "Estoy contento por lo más importante, que es sumar los tres puntos"

Pablo Alfaro, entrenador del San Fernando, se mostró contento con los tres puntos logrados ante la Balona, pero no le gustó la segunda parte de su equipo. "Estoy contento por lo más importante, que es sumar tres puntos en un campo tan complicado como este, con una primera parte que me ha gustado absolutamente más que la segunda porque interpretamos lo que teníamos que hacer".

"El hecho de que la Balona se quedara con uno menos hizo que el plan de partido se facilitara un poco más, sobre todo siendo capaz de ponernos por delante. En la segunda parte lo que hablamos que debíamos hacer nos duró 15 minutos. Fue marcar el segundo gol y a partir de ahí la Balona, con un juego mas directo, nos encerró y nos hizo sufrir mucho. Metió su gol y se metió en el partido. No interpretamos lo que teníamos que hacer cuando podíamos haber llevado el partido adonde nos interesaba y sí lo hizo la Balona", destacó el técnico azulino.

Alfaro puso en valor la victoria: "Hay que tener en cuenta que mis jugadores vienen de un año completo, antes de llegar yo, de una mala dinámica. Pero nos vamos conytentos por los puntos, que nos vienen muy bien. Pero con cosas por corregir porque esto va a acabar con los cardiólogos haciéndose se oro".

"Esto no es la satisfacción plena por haber ganado en un equipo muy difícil, pero la Balona nos apretó mucho y bien. Y eso que llegaba con muchas bajas, con jugadores que han jugado en posiciones en las que no habían jugado nunca. Pero es que no tenían más. Con ello y simplificándolo todo mucho, el partido estuvo donde querían. No nos dejaron y no supimos", detalló el preparador isleño.

"Llevamos 10 de 15 puntos en esta segunda vuelta, que para un equipo que está abajo no está nada mal. La cualidad más importante, aparte de lo futbolístico, es la fortaleza mental", destacó.