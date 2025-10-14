La Balona y una insólita ristra de tarjetas

La Balona sumó el pasado domingo en Lepe a pesar del arbitraje. Es la sensación que muchos aficionados tienen tras haber digerido con más calma el partido de los albinegros contra el San Roque. El equipo de David Sánchez no solo tuvo que lidiar casi 80 minutos con un jugador menos, los de La Línea sufrieron tres expulsiones -dos futbolistas y un miembro del cuerpo técnico- y se montaron en el autobús de vuelta a casa con una insólita ristra de doce tarjetas.

Otro de los peajes del grupo X de la Tercera Federación pasa por los arbitrajes. A la Real Balompédica Linense le tocó lidiar con Alejandro Torrano López, de Sevilla, que desde el primer momento elevó el listón a una altura que hizo muy complicado intentar jugar al fútbol en el Ciudad de Lepe. La roja directa a Alvarito en el minuto 13 fue la punta del iceberg de un encuentro tremendamente condicionado por el juez principal.

A los 2 minutos, Chey vio la primera amonestación de un carrusel de cartulinas como los balonos no recordaban. A la expulsión de Alvarito siguió la del delegado, Paco Gavilán (76'), y la del delantero Diego (90') con dos amarillas seguidas. El listado de amonestados se engrosó con el entrenador, David Sánchez, Moyano, el central Domínguez, Cascajo -el artífice del empate-, Rubén Olea, Pepe Rincón y Boateng.

Habrá quien piense que el partido fue poco menos que una batalla campal, sin embargo, el San Roque de Lepe tan solo vio dos tarjetas amarillas, una al principio y otra al final. Cuando menos chirría. Lo que sufrió la Balona no es la tónica. Basta con echar un vistazo a las actas de la sexta jornada, en la que en dos encuentros, por ejemplo, hubo cuatro amonestaciones en todo el partido: el Córdoba B-Cádiz Mirandilla y el Chiclana-Dos Hermanas. Casi ningún conjunto rebasó las seis cartulinas. El único que se acercó algo a los albinegros fue el Utrera con ocho amonestados.

La actuación del colegiado sevillano generó bastante indignación entre los desplazados y los balonos que siguieron el partido desde casa. David Sánchez se mordió la lengua en la rueda de prensa posterior al encuentro. Uno de los futbolistas afectados, el pichichi albinegro, Diego, dejó un comentario en las redes sociales acompañando un vídeo de una de las acciones polémicas: "No pido que nos den, pero tampoco que nos quiten...", escribió el artillero.

La Balompédica, no obstante, sobrevivió a la visita de Lepe con un punto valioso y que intentará endulzar este próximo domingo en el Ciudad de La Línea contra el invicto CD Pozoblanco (12:00). Sin embargo, la ristra de tarjetas tiene sus secuelas a corto y medio plazo: David Sánchez pierde a dos de sus delanteros, Alvarito y Diego, para el duelo contra el líder de la clasificación. Pero es que, además, medio equipo acumuló amonestaciones que irán a ese cómputo de amarillas que al sumar cinco conllevará el partido de sanción de rigor.