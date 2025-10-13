La Balona retoma el horario matinal en La Línea para recibir el próximo domingo al Pozoblanco, el líder

La Real Balompédica Linense recibirá el próximo domingo a las 12:00 horas al Club Deportivo Pozoblanco en la séptima jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación.

Los albinegros estrenan esta temporada el horario matinal en el Ciudad de La Línea para disputar un partido cargado de alicientes. Tras su empate el pasado domingo en Lepe, en un encuentro marcado por la tempranera expulsión de Alvarito, el conjunto de David Sánchez se las verá con un Pozoblanco que lidera la clasificación y lleva un arranque de campeonato casi inmaculado. Los vallesanos suman 14 puntos de 18 posibles, ya que solo se han cedido dos empates por el camino.

El duelo se antoja clave para una Balona que se quiere enganchar con los puestos de playoff y que, de ganar, se pondría a solo tres puntos del que ahora manda en la tabla. Los de La Línea acumulan cuatro jornadas sin perder y ya se quitaron hace dos semanas el lastre de celebrar su primera alegría ante su afición.

Los aficionados interesados pueden adquirir su entrada de manera on line a través de la página oficial del club.