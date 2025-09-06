La Balona emprende el camino de la redención

La Real Balompédica Linense emprende este domingo (20:00), al calor de su afición en el Ciudad de La Línea, su andadura en el grupo X de la Tercera Federación. Los albinegros reciben al Chiclana CF con el firme propósito de alcanzar el ascenso de categoría el próximo mes de mayo, pero conscientes de la dificultad y los desafíos que se van a encontrar por la travesía de este particular purgatorio. Con la salvedad de Brian, el entrenador David Sánchez, el encargado de pilotar la nave 2025/26 de la Balona, tiene a todos sus efectivos disponibles y con los colmillos afilados para arrancar el curso con el pie derecho.

Llega lo bueno. Después del borrón y cuenta nueva tras el último descenso, la Balompédica se reencuentra en partido oficial con La Línea, con su gente, en medio de un ambiente de renovada ilusión. La pretemporada, las sensaciones y la plantilla confeccionada han recuperado los ánimos de una hinchada que mira con optimismo a la temporada. La Balona ha logrado desde los despachos revertir el clima y la muestra más contundente son los casi 1.800 abonados que se han subido a bordo de este proyecto. El propietario Andrés Roldán, el director general, Álvaro Pérez Bonmatí, y el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, son las tres patas fundamentales de una nueva Balona que ahora cede todo el protagonismo a David Sánchez, su cuerpo técnico y sus jugadores.

La Balona dejó atrás una pretemporada en la que disputó siete partidos con un saldo de cinco victorias, un empate y una sola derrota, una preparación en la que no encajó un solo gol contra dos rivales de superior categoría como el Juventud de Torremolinos del exalbinegro Antonio Calderón (Primera RFEF) y el Estepona (Segunda RFEF). Los de Sánchez ganaron al Mons Calpe de Gibraltar (2-1), vencieron en Mijas a Las Lagunas (0-3), sumaron minutos y goles contra el Bruno's Magpies (4-2), dieron muy buena imagen en Estepona (0-2), sufrieron su único revés en el campo del Torre del Mar (1-0), igualaron en La Línea contra el Torremolinos y brindaron un triunfo a su afición ante el Torre del Mar (2-0). Álvaro Cascajo sobresalió como el pichichi veraniego de los albinegros con cuatro dianas.

Alineaciones probables Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Pedro Morillo, Julio Algar, Diego Domínguez, Lanzini, Pepe Rincón, Boateng, Juaniyo, Cascajo y Sergio Pérez. Chiclana CF: Brian; Samuel, Pecci, Maqueda, Jaime, Argudo, Javi Pérez, Carri, Mawi, Guerrero y Ángel. Árbitro: González Vargas (El Puerto). Hora: 20:00 (1ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea.

Aunque los aficionados más fieles ya se han familiarizado con muchos de los jugadores, la Balona pone en liza una plantilla totalmente nueva, construida desde cero ya que el único futbolista con contrato, el marroquí Moha, fue traspasado al Betis Deportivo. David Sánchez tiene a sus órdenes a los porteros Antonio Hermosín y Brian; los defensas Chey, Pedro Morillo, Marlone, el linense Ismael Martín, Julio Algar y Diego Domínguez; los medios Adri Moyano, Tomi Lanzini, Cristian Boateng, Sergio Pérez y Pepe Rincón; y los atacantes Zaki, Álvaro Cascajo, Juaniyo, Domínguez y Álvaro González.

Además, el club ha anunciado este sábado que Rubén Olea, jugador que estaba a prueba, firma como jugador del primer equipo y Leo, que estaba en la misma situación, firma con ficha del filial, pero estará en dinámica del plantel de David Sánchez.

David Sánchez se mostró "contento" por el desarrollo de una preparación en la que se queda con la respuesta del bloque. El míster balono lo tiene claro y lo repite sin cesar: "Nadie está por encima del equipo". "Hemos cosechado buenos resultados, hemos trabajado bien y nos hemos conocido como un equipo totalmente nuevo que somos, que no es fácil. La plantilla ha aceptado todas las ideas aunque tenemos mucho margen de mejora y eso es importante saberlo", manifestó en la previa.

Sánchez asume que lo verdaderamente importante llega ahora: "Empieza lo bueno, primer partido en casa y tenemos que empezar a ganar, sabiendo la dificultad de esta categoría y que nos enfrentamos a un buen rival, con jugadores con trayectoria en el mundo del fútbol", sostiene. "Tenemos que seguir en la línea que estamos porque creo que llegamos en buen momento".

El sevillano rehúye cualquier resquicio de favoritismo: "Nosotros vamos a ir partido a partido, a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Es una categoría muy difícil porque el contexto de cada semana es diferente, pero convencidos de nosotros, de que mi equipo dé lo máximo. Mayo está muy lejano, yo por mi experiencia lo sé controlar, nuestra presión es el domingo contra el Chiclana a las ocho de la tarde", sentenció.

David Sánchez tiene "la sensación de que hemos formado un buen grupo y ahora hay que mantenerlo" y agradece a toda la gente que está detrás en el día a día. El preparador se enorgullece del sentimiento de la afición: "La gente aquí es de la Balona, vas por la calle y lo ves, he estado en muchas ciudades y eso es complicado porque suelen ser del Madrid y el Barça. Aquí son de la Balona y eso es muy bonito", destacó con el deseo de llenar el campo según avance la temporada.

El albinegro recalca las bases de su doctrina para quien no haya seguido la pretemporada: "Aquí nadie está por encima del equipo y espero que con el tiempo, este equipo se convierta en una familia. El que se duerma, que sepa que hay competencia, no me caso con nadie".

¿Cómo de importante es comenzar con victoria? "Mi forma de ver el fútbol y creer en esto es transmitir que el domingo es una final para nosotros, tenemos que salir a muerte". Dicho queda.