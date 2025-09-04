Alfonso Cortijo, entrenador del Chiclana: “La Balona es el gran favorito, pero llegamos con ilusión y ganas de competir”

La Real Balompédica abre este domingo la temporada en el grupo X de Tercera Federación en el Ciudad de Línea (20:00) ante el Chiclana CF, un recién ascendido que debutará en Tercera Federación tras más de 15 años entre División de Honor y Primera Andaluza. Su entrenador, Alfonso Cortijo, afronta el reto con ilusión y prudencia, consciente de la exigencia que supone arrancar ante "uno de los principales candidatos al ascenso".

“El debut es muy bonito, enfrentarnos a la Balona, con un estadio recién reformado, una afición entregada y una plantilla hecha para ascender. Es de esos partidos que siempre viene bien jugar al principio, antes de que cojan toda la dinámica de competición”, valoró el técnico gaditano en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser.

Cortijo no esconde el cartel de favorito que acompañará a la Balompédica durante todo el curso: “Con la plantilla que han hecho, tienen que ir a ganar todos los partidos. Ese cartel no se lo quita nadie. Quizá a lo largo de la temporada esa presión pueda pesarles, pero ahora mismo son el rival a batir”, destaca.

El regreso del Chiclana a Tercera supone un hito histórico para la entidad. “Después de 15 años fuera, estar aquí ya es un éxito. Nuestro objetivo es claro: mantenernos. A partir de ahí, crecer poco a poco”, señaló Cortijo, que destacó el equilibrio de su plantilla: “Hemos mezclado experiencia y juventud. Jugadores veteranos como Carri, Samu, que militó en el Algeciras en Segunda B, o Juanito Argudo, que conocen bien la categoría, junto a jóvenes con ganas de crecer. Entre todos hemos formado un bloque competitivo”.

El entrenador también valoró el nivel del Grupo X, que considera uno de los más exigentes: “Está la Balona, que es el gran favorito, pero también equipos como Dos Hermanas, Ciudad de Lucena, Utrera, San Roque de Lepe o el filial del Cádiz, que siempre son complicados. Y ganar fuera de casa en esta liga es muy difícil. Nuestro grupo de rivales directos es otro, los que lucharemos por la permanencia, pero eso no significa que no vayamos a competir cada partido”.

Sobre el conjunto albinegro, Cortijo apuntó al estilo que el técnico David Sánchez ya mostró en su etapa en el Xerez DFC: “Han hecho una buena pretemporada, con resultados muy sólidos y sin apenas encajar. Será difícil hacerles gol, pero hemos trabajado para contrarrestar su manera de atacar. Tenemos nuestras armas”.

El duelo tendrá, además, un componente personal para Cortijo, con muchos recuerdos ligados al Estadio Municipal: “He jugado allí con el Cádiz y estuve muchos años en Gibraltar. Es un campo familiar, donde siempre me ha ido bien. Ojalá este domingo también”.