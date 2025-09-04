Dani Villa, único ex de la Balona que seguía sin equipo, encuentra destino en el FC Marbellí

El delantero malagueño Dani Villa, el único exjugador de la Real Balompédica de la temporada pasada que todavía se encontraba sin equipo, se ha convertido en nuevo jugador del Fútbol Club Marbellí (Tecera Federación) con el que ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2026.

El atacante de Cártama (Málaga, 1998) llega militó en la Balona la segunda mitad de la temporada pasada procedente de La Unión Atlético, también del grupo IV de Segunda Federación, y no tuvo fortuna al no ver puerta en los 12 partidos que disputó, nueve de ellos como titular. Con su fichaje por el Marbellí, en el que coincidirá con el también exbalono Gato, Villa se convierte en el último de los futbolistas de la plantilla del descenso en encontrar acomodo en un nuevo club para esta campaña.

El delantero cuenta con una notable trayectoria en el fútbol nacional. Destaca su paso por el CD Teruel, con el que logró el ascenso a Primera Federación tras anotar 9 goles en la temporada 2022/2023. Tras dar sus primeros pasos en las categorías inferiores de Puerto Malagueño y Atlético Estación, el delantero estuvo cuatro temporadas y media en la cantera del Villarreal, las dos últimas en Segunda división B. En aquel periodo fue internacional con España sub-16, sub-17 y sub-18. También defendió los colores del Recreativo Granada (2019-2021), acumulando experiencia tanto en Segunda División B como en Primera y Segunda Federación.

En su presentación, el FC Marbellí subrayó la rapidez y la visión de juego de Dani Villa.