La Balona ya sabe de qué va esto

La Real Balompédica Linense arranca este domingo (20:00 en el Ciudad de La Línea ante el Chiclana CF) el curso 2025/26 en Tercera Federación con una ventaja nada desdeñable: gran parte de sus futbolistas ya saben lo que es competir en esta categoría, muchos de ellos en el propio grupo X. Esa experiencia previa, sumada al conocimiento directo de rivales, campos y dinámicas propias de una liga tan exigente como el grupo de Andalucía Occidental se presenta como uno de los principales avales de un plantel que busca devolver a la Balona a Segunda Federación por la vía rápida.

Bajo palos: juventud y madurez

La portería albinegra combina juventud y madurez, con dos perfiles diferentes pero complementarios. Brian Mahugo, guardameta de 21 años procedente del Panadería Pulido, ha competido en el grupo canario de Tercera (también con el Tenerife B) y destaca por su agilidad y proyección. Antonio Hermosín, de 25 años, ha competido en el grupo X de Tercera con el Antoniano y el Gerena y cuenta con experiencia en Segunda Federación con el Antoniano, el Xerez DFC y el Juventud del Torremolinos, en el que militó la temporada pasada.

Una defensa forjada en Tercera

Si hay una línea en la que la Balona presume de bagaje en la categoría, esa es la zaga. Chey, lateral derecho de 23 años, procede del Motril CF, con el que compitió la temporada pasada en el grupo IX. También tiene experiencia en Tercera Federación con el Racing Rioja. En el eje de la defensa destaca Diego Domínguez, central de 26 años, con pasado reciente en el CD Azuaga (grupo XIV), en el que ha estado las últimas cuatro temporadas. Además, conoce el grupo X tras su paso por La Palma antes de aterrizar en el fútbol extremeño.

Otro de los refuerzos destacados es Julio Algar, central de 28 años procedente del Molinense, equipo de la Región de Murcia como la Minera, el Racing Murcia, La Unión Atlético o el Lorca B con los que conoce los rigores de la Tecera Federación. Pedro Morillo, lateral izquierdo de 26 años llega desde el Ciudad de Lucena, del grupo X, en el que también compitió en las filas del Puente Genil y el Castilleja.

Ismael Martín, central de 19 años procedente del Cádiz C, no ha probado la categoría en la que debuta la categoría este domino, como Marlone, defensa de 22 años, que, por el contrario, tiene experiencia en Segunda Federación con el Manchego y el Xerez DFC.

Centro del campo con oficio

La medular albinegra se ha reforzado con jugadores curtidos en diferentes grupos de Tercera. Cristian Boateng, centrocampista de 25 años, procede del Mijas Las Lagunas, del grupo IX. También cuenta con experiencia en la misma categoría con el Torredonjimeno, el Marbella y el Plasencia. Adrián Moyano, de 25 años, llega tras firmar una notable temporada en el Ciudad de Lucena, otro de los clubes más regulares del grupo X. Su conocimiento de la categoría y su capacidad de llegada lo convierten en un centrocampista completo tras haberse curtido en la categoría con el Ceuta B.

Tomás Lanzini no ha jugado hasta ahora en la categoría, pero ha pasado por Primera y Segunda Federación con el Antequera y el Juventud de Torremolinos.

Una delantera con mucho grupo X

La mayor parte de extremos y delanteros se ha curtido en el grupo X de Tercera Federación. Álvaro Cascajo, de 24 años, procede del Ciudad de Lucena, donde se consolidó como extremo incisivo. Antes militó en Genera, Xerez, Casrtaya y Castilleja, con un paso también por Segunda Federación con el San Roque de Lepe.

Diego Domínguez Fernández, delantero centro de 26 años, jugó el curso pasado en el Xerez CD en Segunda Federación, pero antes brilló en el grupo de Andalucía Occidental de Tercera con el propio conjunto xerecista y el Ciudad de Lucena. También suma experiencia en la categoría tras haber militado en las filas del Marbella y Córdoba B, y en Segunda Federación con el primer equipo del Córdoba y el Puertollano.

Pepe Rincón procede del Motril, del grupo IX, y la tempora anterior consiguió el ascenso a Segunda Federación con el Xerez DFC. Juaniyo se ha curtido en el grupo X en equipos como el Lucena, el Espeleño, el Córdoba B y el Sevilla C.

Sergio Pérez, de 28 años, llega desde el San Sebastián de los Reyes, con experiencia en categorías superiores, pero también en el fútbol andaluz, lo que facilita su adaptación. Jugó en la antigua Tercera división con el Almería B y el Recreativo B, y en Segunda B y Primera Federación en equipos como el Melilla y Poli Ejido.

Zaki, delantero de 23 años, procede del Córdoba B, otro conjunto asentado en el grupo X. También acumula experiencia con el Real Jaén e Intergym Melilla en Tercera Federación y con el Linares en Primera Federación.

Álvaro González, de 32 años, aporta veteranía tras su paso por el Salamanca CF UDS en Segunda Federación y otros equipos de la Tercera castellano-leonesa: Guijuelo y Palencia Cristo Atlético, además del conjunto salmantino.

Adri Valiente, extremo derecho de 19 años, llega del Xerez CD como apuesta de futuro, con algunos minutos en Segunda Federación en su primer año senior.