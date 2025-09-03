Ocio
Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero
Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero

Real Balompédica Linense | Tercera Federación

Los de David Sánchez retoman el trabajo para preparar el duelo ante el Chiclana en el Ciudad de La Línea el domingo a las 20:00

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 03 de septiembre 2025 - 17:23

1/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
2/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
3/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
4/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
5/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
6/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
7/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
8/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
9/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
10/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
11/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
12/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
13/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
14/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
15/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
16/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
17/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
18/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
19/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
20/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
21/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
22/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
23/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
24/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
25/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
26/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
27/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
28/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
29/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero
30/30 Las fotos del entrenamiento de la Balona del miércoles previo al estreno liguero / Manu Romero

