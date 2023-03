Óscar Cano: "Quiero felicitar a la Balona por el trato, el recibimiento y por la categoría de su gente"

Óscar Cano, entrenador del Deportivo, felicitó a la Balona por su acogida antes de comenzar a valorar el empate. "Me gustaría felicitar a la Balompédica Linense por el trato, por el recibimiento y por la categoría de su gente. Desde que hemos llegado lo hemos destacado todos y cada uno de los integrantes de la expedición. Un señorío terrible. Cuando estas cosas ocurren, tenemos que destacarlas porque habla mucho y bien de la gente del club", destacó.

"Empezamos bien el partido, con una ocasión clarísima de Lucas Pérez, a partir de ahí ellos sobre todo con Koroma y Guti, sus carreras y mano a mano generaron problemas. Mackay tuvo que hacer una intervención de gol", indicó el técnico.

"La segunda estaba igualada, pero en el momento en el que que Mario (Soriano) se pasó por dentro activó todo. Tuvimos una situación clarísima en la cabeza de Quiles. Hay que seguir remando, con la ambición que tenemos, sin olvidar, aunque tengamos esa ambición y exigencia de ganar siempre, también destacar lo que hace este equipo. Cada vez se compite mejor, cinco porterías a cero consecutivas, siete partidos sin perder y vamos a ver si somos capaces de esas que tenemos, materializarlas. Porque la de Quiles hubiera hecho mucho daño. Quedarse con lo bueno, corregir lo malo y seguir creciendo", explicó.

"No estoy satisfecho cuando empatamos, estoy satisfecho con cosas que hace el equipo, pero con el resultado, siendo el Dépor, no me deja satisfecho. Eso el equipo antes concedía mucho, ahora somos competitivos fuera de casa. Todos los equipos son buenos. No hay equipos malos y menos en casa. Satisfecho no estoy. Pero sí hay cosas que el equipo ha hecho bien».

Cano explicó por qué tardó en meter a Arturo. "Lo pensamos antes, pero justo cuando lo estábamos pensando Quiles remató al larguero. El equipo no estaba mal, el rival no nos generaba problemas, muchas veces hay que pensar los cambios. Están para ayudar, incluso Arturo ha tenido un desmarque bueno, se ha quedado solo y no ha conectado".

"No es fácil. Hasta que ellos hacen los cambios y hacen 4 atrás… es línea de cinco, cuatro centrocampistas… no es fácil porque están en su casa, se juegan mucho y cuesta generar. Ellos también tienen buenos jugadores, van a por ti en campo contrario y a la que te equivocas tiene un gran riesgo para nosotros. El equipo es mucho más competitivo fuera de casa y ahora vamos a ver si somos capaces de pulir algún aspecto para no solo ser competitivos, tener más opciones de gol. Y cada vez será más difícil. Todos los equipos van a pelear mucho", explicó el técnico.