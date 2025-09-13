Córdoba B - Balona: no es como te caes sino como te levantas

Después de caerse, toca levantarse. La Real Balompédica Linense afronta este domingo (12:00) la visita al Córdoba B en la segunda jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, que también supone el primer desplazamiento para los albinegros. La plantilla que entrena David Sánchez quiere resarcirse del varapalo de la derrota en casa ante el Chiclana CF, un debut en el que el técnico, tras darle muchas vueltas, entiende que les pudo jugar una mala pasada "las ganas de agradar" del vestuario.

La Balompédica pondrá rumbo a Córdoba a primera hora de este domingo. "Vamos a viajar el mismo día, estamos en Tercera", sostiene tajante y natural el técnico, que recuerda que "hace dos años" ya pasó por la experiencia con el Xerez DFC. "Viajábamos el mismo día, es la categoría y hay que adaptarse. Madrugaremos y a hacer un buen partido", zanja.

David Sánchez y sus jugadores han tenido que digerir esta semana un resultado adverso, un primer escollo en el camino que el técnico ha tratado de revertir de puertas para dentro: "Nos llevamos un palo el domingo pasado, hay que reconocerlo porque teníamos muchas ganas de hacer buen partido y conseguir los tres puntos para empezar bien, pero es fútbol, ya está olvidado. Hemos analizado el partido, tenemos que mantener lo bueno y no cometer esos errores individuales", manifestó el sevillano en la previa.

El preparador balono ha visto a los suyos "de menos a más" durante la semana tras darle muchas vueltas al partido: "Da mucha rabia por las ganas de agradar, por las buenas sensaciones con las que veníamos", acepta. "Pero esas ganas las tenemos que equilibrar. Era el primer partido en casa, con nuestra gente, con un ambiente superior al que esperábamos seguramente, pero yo soy el primero que debe trasladar equilibrio al vestuario. El año va a ser largo y muy duro, aunque es bueno que esto nos duela desde primera hora", argumentó.

Alineaciones probables Córdoba B: Arévalo; Ramírez, Miguelón, Albuera, Marcelo, Awusi, David Ortega, Ferrer, Viti, Peregrina y Dani González. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Morillo, Lanzini, Boateng, Moyano, Juaniyo, Cascajo y Pepe. Árbitro: Jaime Fernández Martínez (Sevilla). Hora: 12:00 (2ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación). Campo: Ciudad Deportiva Córdoba CF. Precedentes: La Balona ha visitado una docena de veces al filial del Córdoba, aunque será la primera vez en la actual categoría. La visita se remonta a noviembre de 2017 en la desaparecida Segunda B con empate 1-1.

La Balona, sin contratiempos en forma de lesiones, ha incorporado esta semana a su último refuerzo, el mediocentro catalán Aschalew Sanmartí, excanterano del FC Barcelona. El entrenador deslizó que no sabía si entraría en la convocatoria y dejó claro que "hay mucha competencia" hasta para confeccionar la lista de elegidos. "Nos costó mucho decidir en todas las posiciones y esta semana igual, ya es difícil hacer la convocatoria", aseguró Sánchez, que presumiblemente cambiará el once inicial. El atacante Zaki vuelve a la que fue su casa la pasada temporada.

La Balona fue uno de los seis equipos del grupo que arrancó con derrota en la jornada de estreno, por lo que los albinegros buscarán sus primeros puntos del campeonato. "Nosotros vamos a hacer nuestro partido, a recuperar esa sensación de equipo duro y fuerte de la pretemporada. A mantenerla, crecer y traernos los tres puntos para coger la confianza que hace falta en algunos casos".

Sánchez y sus jugadores compartieron un desayuno el viernes en el centro de la ciudad: "Decidimos salir a pasear, desayunar y estar juntos. Me gusta. Los retos los consigue el grupo, ni un jugador ni un entrenador, todos van a ser importantes y esa unión para mí es fundamental", subrayó el técnico, que ve compromiso en la caseta: "Los futbolistas se sienten identificados, se sienten parte del proyecto. Quizás nos echamos una mochila grande por querer agradar, así que tendremos que gestionar eso, pero el equipo tiene carácter".

Sobre el Córdoba B, David Sánchez espera un rival joven y atrevido, con sus virtudes y sus defectos. "Los filiales están cambiando la forma de jugar, ahora quieren competir más", opinó. "Vamos a encontrarnos a un filial con mucho talento, jugadores veloces, con calidad... Si tú les dejas, te pueden hacer mucho daño", advirtió.

La campaña de abonados de la Balona continúa abierta y sumando, ya que el club ha trasladado que cuenta con 1.833 fieles que ya han sacado su carnet. La entidad recuerda que el próximo partido en el Ciudad de La Línea se disputará el domingo 21 de septiembre a las 19:00 horas ante el Ceuta B.