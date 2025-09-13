La Balona, de luto por el fallecimiento de Gerry, emblemático aficionado de la Peña Pichigüey

La Real Balompédica Linense está de luto por el fallecimiento de Gerald, cariñosamente conocido como Gerry, fiel aficionado del club y miembro emblemático de la Peña Pichigüey.

"Desde el club acompañamos en el sentimiento a todos los familiares y amigos de Gerald", ha expresado la Balona, que trasladó sus condolencias al entorno cercano del peñista y de manera pública.

De la misma manera lo hizo la Peña Pichigüey: "Deseamos transmitir nuestras más sinceras condolencias a Eleanor Turpin (miembro de la junta directiva de la Peña Pichigüey) y a su familia por el fallecimiento de su querido esposo Gerald. Gerry fue una parte fundamental de la Peña y de los eventos que celebramos a lo largo del año, y todos lo extrañaremos profundamente".

La Peña Pichigüey ha comunicado que quienes deseen presentar sus respetos a Gerry pueden hacerlo en el tanatorio este sábado hasta las 20:00 horas. Su funeral tendrá lugar este domingo a las 10:00 en la capilla del tanatorio.