El Córdoba B, juventud y descaro frente a "un histórico"

Un filial muy filial. La Real Balompédica Linense se cruza este domingo (12:00) con el Córdoba B en la segunda jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, el primer desplazamiento de los albinegros. El equipo de David Sánchez visita a un rival que encarna los valores de un filial, al servicio del primer equipo y en constante rejuvenecimiento.

Gaspar Gálvez se mantiene a los mandos del Córdoba B en un proyecto que buscará mejorar los 45 puntos de la pasada temporada, en la que el filial conservó la categoría sin apuros aunque se quedó lejos de la pelea por el playoff de ascenso. Los blanquiverdes llevan cinco temporadas consecutivas en la Tercera RFEF, es decir, desde que se reestructuraron todas las divisiones nacionales tras el Covid. En Córdoba priorizan la estabilidad del primer equipo en Segunda División, pero son muchas las voces que entiende que el filial califal debería aspirar a dar un salto de escalafón para que la distancia no sea tan abismal para los canteranos.

El Córdoba B mantiene su filosofía, con jugadores que están en nómina de entrenamientos de la plantilla de Iván Ania. De hecho, el portero Álex Arévalo fue convocado ante el Castellón por estar Iker Álvarez con la selección de Andorra; o Miguelón, autor del gol en Huelva el pasado fin de semana, estuvo durante la pretemporada con los mayores.

El rival de la Balona cuenta con un equipo muy renovado que apuesta por jugadores jóvenes, algunos recién salidos de juveniles, entre los que destacan Viti Álvarez o Dani Ferrer, hijo de Chapi Ferrer, extécnico del Córdoba CF y leyenda del FC Barcelona. La entidad blanquiverde promocionó desde su juvenil a Marcelo Timorán, Pablo Muñoz y Álex Ramírez y también cerró las contrataciones de Viti, Damián Quintana, Hugo Martínez, Awusi, Ferrer, David Ortega, Dani González, Jonathan Korbla y Dani García.

Entre las bajas, los primeros en salir fueron Adri Vázquez (debutó con el primer equipo y jugó el año pasado ante el Zaragoza como titular en Segunda División), Álex Jiménez, Víctor Blanco, Luis Gil, Edu Rodríguez, Álvaro Vázquez, Paco Benítez y el ahora albinegro Zaki. Ntji Tounkara, que destacó el año pasado con el filial, ha estado en pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Ania -debutó el año pasado en Segunda- y fue cedido al Atlético Sanluqueño de Primera RFEF. George Andrews, fichado este verano, ha sido cedido al Europa de Primera RFEF. La última salida fue el traspado de Bugui al Puente Genil de Segunda RFEF.

En cuanto a la enfermería, Cristian Osca es baja de larga duración y Álex López sigue con proceso de recuperación de una lesión. El técnico, por contra, recupera a Hashim, internacional por Baréin.

El estreno del Córdoba B con el Atlético Onubense. / Josué Correa

"Nos visita un histórico"

Gaspar Gálvez, el técnico del Córdoba B, califica a la Balona como "un hueso duro" y resta importancia al revés que los linenses sufrieron en su debut contra el Chiclana. "Es un hueso duro, un histórico, un equipo que se ha reforzado muy bien, con de lo mejorcito de la categoría e incluso de superior categoría. El otro día no pudo conseguir la victoria, pero creo que fue un resultado un poco engañoso porque tuvieron opciones de sobra para empatar e incluso ganar".

El preparador afronta "con mucha ilusión" el estreno en casa, espoleado por el empate en Huelva ante el Atlético Onubense. "Un punto en el descuento y puntuar fuera siempre sabe bien, nos anima a seguir trabajando", manifestó. "Es verdad que nos costó entrar en el partido. Cuando empezamos a encontrar nuestro juego, encajamos en propia puerta, pero el equipo siguió trabajando y encontró su premio", valoró.

Gálvez augura que sus chicos tendrá que "dar el cien por cien para poder conseguir la victoria" ante una Balona que espera muy motivada para estrenar su casillero de puntos.