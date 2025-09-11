La Balona se reencuentra con el Córdoba B casi ocho años después

La Real Balompédica Linense se va a reencontrar con el Córdoba B, un rival con el que vivió enfrentamientos habituales en las dos últimas décadas en las desaparecidas Segunda B y Tercera División. Los albinegros visitan este próximo domingo (12:00) al filial califal, con el que no se cruzaban desde la temporada 2017/18 en la categoría de bronce del fútbol español. Mucho ha llovido y mucho ha cambiado en las dos instituciones.

La Balona actual afronta este domingo la segunda jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, una categoría en la que el Córdoba B ha echado ráices desde que todo el fútbol español fue reestructurado. Mientras el primer equipo blanquiverde ha regresado a Segunda A de la mano de Iván Ania, el filial no ha conseguido salir del bucle. Curiosamente, descendió de Segunda B a Tercera tras aquella campaña 2017/18 y, tras el Covid, el filial del Córdoba se ha hecho perenne en la Tercera RFEF.

La Balompédica retoma un pulso cuyo último capítulo se disputó el 1 de noviembre de 2017, aunque aquel día el Córdoba B ejerció de anfitrión en el estadio Nuevo Arcángel, algo que era más habitual cuando el filial aún se pavoneaba por la extinta Segunda B. Aquella jornada, el conjunto de La Línea estuvo a punto de lograr una victoria que le habría situado en el liderato provisional del grupo IV de la Segunda B tras la duodécima jornada. Wilson Cuero adelantó a los balonos al cuarto de hora, pero Andrés forzó el empate en el último minuto.

Aquella Balona entrenada por Julio Cobos saltó al Arcángel con un once compuesto por Godino, Sergio Rodríguez, Juanmi Carrión, Joe, Mario Gómez, Ismael Chico, Mario Abenza, Dani Espinar, Wilson Cuero, Juampe y Zamorano. Nombres que evocan otros tiempos, aun con referentes como el capitán linense Ismael Chico o el tarifeño Juampe. También participaron en aquel encuentro Sana, el algecireño Gonzalo Almenara y el sanroqueño Stoichkov. Estos dos últimos compiten a día de hoy en Segunda A con el Ceuta y el Deportivo, respectivamente.

En los cuatro choques que Córdoba B y Balona libraron en Segunda B en suelo cordobés entre 2013 y 2018, los de La Línea sumaron dos victorias (1-2 en la 13/14 y 0-1 en la 14/15). Entre 2002 y 2011, ambos equipos se midieron catorce veces en la antigua Tercera. De las siete en campo califal, la Balona cosechó dos triunfos, tres empates y dos derrotas.

Lo habitual era que el filial del Córdoba jugase como local en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez, ahora renombrada como Ciudad Deportiva Córdoba CF. La SAD blanquiverde tiene como objetivo la construcción de unas nuevas instalaciones para la cantera sin perder las actuales.