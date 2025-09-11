La Balona dispone de 70 entradas para los aficionados que quieran viajar a Córdoba

La Real Balompédica Linense dispone de entradas para los aficionados que quieran acompañar al equipo este próximo domingo (12:00) al partido ante el Córdoba B, correspondiente a la segunda liguera del grupo X de la Tercera Federación. El club ha informado que cuenta con un paquete de 70 localidades, que se venden en las oficinas de la entidad hasta este viernes, día 12 de septiembre, a las 15:00 horas.

"El club dispone de 70 entradas para el partido del domingo 14 a las 12:00 contra el Córdoba B. Las entradas tendrán que solicitarse en las oficinas de nuestro club. El precio es de 4 euros. El último día es el viernes hasta las 15:00", ha comunicado la Balona en sus redes sociales.

El Córdoba ha explicado lo siguiente: "Debido a que los abonados del Córdoba CF podrán acceder de manera gratuita a las instalaciones con su carnet hasta completar aforo, la venta de entradas para este encuentro quedará limitada a un máximo de 150 localidades. De ese total, 70 estarán reservadas de forma anticipada para la afición visitante. Las entradas para los seguidores de la Balompédica Linense deberán adquirirse exclusivamente a través de su propio club. En caso de que no se agotara el cupo destinado a la afición visitante, las localidades sobrantes se pondrán a la venta el mismo día del partido".

El equipo que entrena David Sánchez encara su primer desplazamiento de la temporada y lo hará a la Ciudad Deportiva Córdoba CF, unas instalaciones donde a buen seguro los albinegros no estarán solos. El club confía en despachar las 70 entradas enviadas por el Córdoba en una cita que debe marcar el despegue de la Balona tras el tropiezo del debut contra el Chiclana en La Línea.