Lanzini: "Tenemos muy buena actitud pero debemos profundizar sobre los errores"

El vestuario de la Real Balompédica Linense no quiere que el regusto de la derrota en la primera jornada de liga en Tercera Federación dure demasiado. Pero sí que del tropiezo ante el Chiclana (1-2) se saquen conclusiones que permitan afrontar con éxito las dos próximas citas de la recién iniciada temporada: primero a domicilio ante el Córdoba (el domingo 14 a las 12:00) y en casa frente al Ceuta B (domingo 21 a las 19:00).

Así lo ha explicado Tomás Lanzini, centrocampista albinegro, tras reconocer que el mal estreno del pasado domingo fue "un golpe duro" en declaraciones al programa Ser Deportivos de Radio Algeciras. "No lo esperábamos. Pero se saca un aprendizaje y toca profundizar en el juego y reforzar las cosas buenas que hubo", apuntó.

Para Lanzini, el primer compromiso liguero de la Balona en Tercera Federación estuvo marcado por una "actitud muy buena" del conjunto aunque no se llegara siquiera a igualar el marcador. "Pudimos concretar un gol, pero finalmente no empatamos. Esto es fútbol, pero merecíamos otro resultado", valoró.

Lanzini consideró una de las claves de la derrota "la desconexión de cinco minutos en la que nos hicieron dos goles", siendo este uno de los principales aspectos que se abordará en los entrenamientos de la semana. "Tuvimos cosas muy buenas en el segundo tiempo. Hemos abrochado una buena pretemporada, con buen juego. Nos tenemos que quedar con eso ante el Córdoba", concluyó.

Tomás Lanzini

Tomás Lanzini desembarcó en la Balona el pasado julio procedente del Juventud de Torremolinos de la Segunda Federación y con amplia experiencia internacional en Argentina, Chile, Andorra y España.

Nacido el 3 de junio de 1991 en Ituzaingó (Buenos Aires, Argentina), Lanzini es el hermano mayor de Manuel Lanzini, figura de River y ex jugador del West Ham United londinense, entre otros. Mide 1,75, juega de centrocampista ofensivo, pero tiene capacidad para hacerlo también como mediocentro clásico o incluso de segundo delantero. Comenzó en el fútbol en las categorías inferiores de River Plate (2003‑2007) y luego pasó a las del Platense (2008‑2009). Con este club debutó en 2010 con 18 años en la Primera B Metropolitana.

Después militó en el Unión San Felipe (Chile) en dos etapas. En la primera, en 2011, disputó 11 partidos y marcó 1 gol. Regresó en 2019 hasta 2022 con 65 partidos y 5 goles. Entre 2012 y 2016 defendió la camiseta del Ñublense (Chile), en el que fue pieza clave del ascenso a Primera división (2012). En total disputó 103 partidos y marcó 23 goles.

Tras un breve paso por el Brown (Adrogué), en la temporada 2018-19 se incorporó al FC Encamp, con el que jugó 16 partidos y marcó 1 gol.

De allí vino por primera vez a España, al Antequera CF. Firmó en agosto 2022 para la Segunda RFEF en una campaña durante la que llevó el brazalete de capitán. En enero de 2025 se sumó al Torremolinos.