El Balona - Ceuta B, el 21 de septiembre a las 19:00 en el Ciudad de La Línea

La Real Balompédica Linense ha anunciado este miércoles el horario confirmado del próximo encuentro en casa, correspondiente a la tercera jornada de la liga en el grupo X de Tercera Federación. El choque frente a la AD Ceuta FC B se disputará el domingo 21 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Ciudad de La Línea.

Las entradas para el evento ya están disponibles tanto en las oficinas del club como a través de la web oficial. El club solicita a los aficionados que adquieran lo antes posible sus entradas con el fin de arropar al equipo en su segundo partido en casa de la temporada. Antes, el domingo 14 a las 12:00, el conjunto albinegro se medirá al Córdoba B fuera de casa.