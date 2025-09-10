El Balona - Ceuta B, el 21 de septiembre a las 19:00 en el Ciudad de La Línea
Real Balompédica Linense | Tercera Federación
El club difunde el horario para el tercer partido de la campaña, el segundo en casa para los albinegros
La Balona se refuerza con un ex canterano del Barcelona: Aschalew Sanmartí
La Real Balompédica Linense ha anunciado este miércoles el horario confirmado del próximo encuentro en casa, correspondiente a la tercera jornada de la liga en el grupo X de Tercera Federación. El choque frente a la AD Ceuta FC B se disputará el domingo 21 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Ciudad de La Línea.
Las entradas para el evento ya están disponibles tanto en las oficinas del club como a través de la web oficial. El club solicita a los aficionados que adquieran lo antes posible sus entradas con el fin de arropar al equipo en su segundo partido en casa de la temporada. Antes, el domingo 14 a las 12:00, el conjunto albinegro se medirá al Córdoba B fuera de casa.
También te puede interesar
Lo último