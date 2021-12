Vicente Parras: "El partido se decantó por un error que ellos no perdonaron"

Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, destacó la igualdad del duelo ante la Balona. "Sabíamos que si el partido caía de un lado u otro iba a ser por un error o una acción a balón parado. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar con tanto viento, aunque nos perjudicó a los dos, porque no te permite tener continuidad en el juego. Entramos bien al partido, luego ellos nos ganaron un poco de terreno y después conseguimos venirnos arriba al final de la primera parte. En la segunda parte salimos de nuevo bien, pero cometimos un error que ellos no perdonaron. A partir de ahí todo se acelera y atolondra y es mas difícil controlarlo. El 0-0 era justo, pero tampoco veo que sea injusto el 1-0 porque ellos marcaron un gol más", reconoció el técnico.

Sobre la influencia del duelo de esta semana de Copa del Rey ante el Levante en el que logró el pase para medirse al Real Madrid, indicó: "Influye a la hora de meterle una marcha más a partir del minuto 60, que nos costó mucho, y justo en ese momento nos encontramos con el gol. Soltamos todo lo que teníamos en el campo y hasta donde llegamos. Intentamos meter esa marcha más con los cambios pero no pudo ser. Estamos tranquilos por la trayectoria que llevamos en Liga y nos vamos de vacaciones con la ilusión del partido de copa el día de Reyes. Dimos la cara, peleamos todo lo que pudimos y no hay nada que reprochar a los jugadores, pero si cometemos ese tipo de errores vamos a pelear por no estar abajo", resaltó el entrenador.

"Es una derrota que nos duele. Por el perfil de jugadores que tenemos estamos más cómodos en campo contrario. Deberíamos tener mas posesión, pero estamos bastante tiempo en campo contrario", indicó Parras, que destaca que su equipo está "en una zona cómoda llevando dos competiciones, aunque no tenemos una plantilla de 22 jugadores, ni mucho menos, ni un filial".