El Lincoln de Gibraltar renueva a Juanjo Bezares y ficha a Juanje Argüez

El guadiareño Juanjo Bezares (ex, entre otros, de la Real Balompédica Linense y el Cádiz CF), seguirá al frente del Lincoln Red Imps de Gibraltar después de haber conducido al conjunto red a su último título de liga. La directiva que encabeza Dylan Viagas también ha cerrado una contratación relevante, la del centrocampista linense Juanje Argüez, que el pasado mes de marzo se proclamó campeón de la Rock Cup con el FC Brunos Magpies.

El Lincoln comenzará a entrenarse a comienzos del inminente mes de junio para preparar su participación en la primera de las cuatro eliminatorias que componen la fase previa de la Champions League. Los partidos de ida la misma se jugarán los días 8 y 9 de julio y los de vuelta, entre el 15 y el 16 de ese mismo mes. El conjunto de la Roca conocerá su rival en el sorteo que se celebrará el 17 de junio.

Ante la inmediatez del regreso a la competición y además del momento más importante de la temporada, el Lincoln no ha tardado en garantizarse la continuidad en el banquillo de Juanjo Bezares, que comenzó el curso pasado como segundo entrenador y relevó en febrero a David Campaña (ex de la UD Tesorillo) quien a su vez había sustituido a Javi Muñoz en septiembre. Con el guadiareño en el cargo, los reds, que no tenían margen de error, firmaron una segunda fase (play-off por el título) inmaculada, con cinco victorias y sin recibir un solo gol.

El centrocampista linense Juanje Argüez

Además ya ha llevado a cabo el primer movimiento que es la incorporación de Juanje Argüez, cuyo nombre sonaba insistentemente en los mentideros como posible fichaje de la Balona para la temporada próxima, en la que el equipo de La Línea militará en el grupo X de Tercera Federación.

Juanje Argüez, de 30 años, se forjó en las canteras del Atlético Zabal y el Sevilla FC, con cuyo primer equipo llegó a debutar en 2014.

Una vez abandonó nervión pasó por el filial del Deportivo de La Coruña (Fabril), C.P El Ejido, Eldense y Atlético Pulpileño, hasta que en el verano de 2023 desemarcó en el Bruno's Magpies, en el que ha jugado las dos últimas andaduras.