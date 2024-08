La lesión del balono Fran Carbiá no reviste gravedad

Buenas noticias para la Real Balompédica Linense. La lesión que sufrió el pasado miércoles Fran Carbià, su pichichi de la pasada campaña -y que también lo es de esta pretemporada con tres dianas- en el amistoso ante el Antequera de la Primera Federación es solo un susto. El atacante no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros por precaución y es muy posible que no juegue este sábado ante el Atlético Malagueño, pero la lesión, en un primer diagnóstico, no reviste gravedad.

Se encendieron todas las alarmas el pasado miércoles en Marbella cuando poco antes del descanso del Balona-Antequera Fran Carbiá solicitó el cambio. En una acción en la que su equipo pidió penati con insistencia, el delantero recibió un fuerte golpe en el tobillo. Abandonó las instalaciones renqueante.

Sin embargo las pruebas médicas advierten de que solo se trata de una fuerte contusión y aunque el equipo tendrá que cuidarlo no parece que la cosa vaya a más.

Después de pagar el peaje de la lesión en el primer amistoso frente al filial de Carlos Cano, al que le ha aparecido un edema que está retrasando su regreso, la preocupación era grande dentro del vestuario, pero no parece que haya motivos para la alarma.

El resto de sus compañeros se entrenó este jueves en los campos de césped sintético de la Ciudad Deportiva y al término del trabajo el plantel se dio un baño reparador en la playa de Santa Bárbara de La Línea, ante la atenta mirada del Peñón de Gibraltar. Pocos equipos podrán tener el privilegio de finalizar una sesión de trabajo en un escenario similar.

Por cierto en esas sesiones ha dejado de participar el meta sueco Albert Holm Gustav, quien había comenzado la pretemporada a las órdenes de Miguel Rivera e incluso había participado en los dos primeros amistosos del conjunto albinegro. El cuerpo técnico ha descartado su contratación. Su papel en el trabajo cotidiano de la plantilla de Segunda Federación vuelve a desempeñarlo, como la temporada pasada, Álex Orozco.