El central Carlos Cano, undécimo fichaje de la Balona

La Real Balompédica Linense ha hecho público este viernes el que se constituye en su undécimo fichaje de cara a la temporada 2024-25, en la que volverá a militar en Segunda Federación. Se trata del defensa central zurdo Carlos Cano, de 26 años, que viene de disputar la última temporada y media en el CD Villanovense, que hace apenas tres días anunció que no seguiría defendiendo los colores del conjunto serón. El acuerdo entre la entidad de La Línea y el futbolista orgaceño, es, en principio, por una sola temporada.

Carlos Cano Díaz-Suelto nació en Orgaz (Toledo), el cinco de enero de 1998. Tras pasar por las canteras de Real Madrid y Atlético de Madrid, se enroló en el Albacete Balompié, en cuyo filial jugó dos temporadas, y en el Sevilla FC, disputanto una temporada en Tercera con el equipo C de Nervión. En la temporada post-Covid (2020-21) llegó al vestuario del Navalcarnero, con el que apenas tuvo protagonismo, ya que disputó tres partidos hasta que en enero se marchó al Yugo Socuéllamos, también en Segunda B. Jugó 15 partidos, seis como titular.

Tras la reconstrucción de las categorías del balómpié nacional, fichó en el Brea, ya en Segunda Federación. Tuvo un papel protagonista, ya que disputó 28 partidos, todos ellos como totular, hasta acumular 2.329. Aportó seis goles.

La temporada 2022-23 la inició en el Juventud de Torremolinos que acabaría descendiendo a Tercera Federación. Abandonó el equipo malagueño en el mercado de invierno después de actuar en 12 ocasiones (seis como integrante del equipo inicial) para fichar con el CD Estepona, en el que gozó de enorme protagonismo durante la segunda vuelta de aquella andadura. Así lo dicen los números: disputó 17 encuentros (16 desde el comienzo), acumuló 1.371 e hizo un tanto.

En la primera vuelta dela temporada 2023-24 estuvo sin equipo, pero en enero de este mismo año fue captado por el Villanovense, con el destacó, actuando en 18 ocasiones (17 como titular) hasta acumular 1558 minutos.

En total ha jugado en tres temporadas en Segunda RFEF (76 partidos, 66 de ellos como integrante del once inicial) una en Segunda B (once duelos) y tres en la también desaparecida Tercera división (72 partidos, 63 en el once).

En ese periplo ha sido dos veces compañero del guardameta Álex Lázaro (Brea y Villanovense) y el curso pasado coincidió también con el algecireño Alberto Fuentes en el equipo de Villanueva de la Serena, que la próxima andadura será rival de los que entrenará Miguel Rivera.

La nueva incorporación de los albinegros es un futbolista polivalente, ya que aunque se desenvuelve principalmente como central zurdo, también ha actuado en la zona derecha del eje de la zaga e incluso como pivote defensivo, que en opinión de algunos es su posición natural. Destaca por su salida del balón y el control del juego aéreo.

Con la de Carlos Cano ya son once las incorporaciones al plantel de cara a la campaña 2024-25, después de que se anunciasen las de los guardametas Álex Lázaro y José Serrano, así como la de los jugadores de campo José Antonio González, Sergio Chica, David Hernández, Alberto Martín, Daviti, Connor Ruane, Alberto Fuentes y Adri Carrasco.

A los nombres de las incorporaciones se unen los que se unen los cuatro jugadores tienen contrato en vigor: Javi Pérez, Fran Carbià, Nando Copete y João Pedro, lo que necesariamente no quiere decir que comiencen la competición con los albinegros. A ellos hay que añadir el nomnbre del tarifeño Pepe Greciano, cuya renovación aún no ha sido hecha pública por el club, pero que ya es un hecho, como desveló este jueves Europa Sur.

