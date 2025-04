Isabel Ramírez reivindica en su pregón la vuelta del Resucitado a las calles de La Línea

La Línea/La linense Isabel María Ramírez Cañadas ha puesto este domingo voz a la devoción del pueblo de La Línea con un pregón de Semana Santa forjado con palabras surgidas desde los sentimientos cofrades. Ramírez, hermana de la Cofradía de Amor y Oración y de la Hermandad de San Pedro, atesora una amplia trayectoria en el ámbito de las corporaciones linenses que ha sabido plasmar ante un salón de actos del Colegio Salesianos lleno, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Santa Bárbara.

Su declamación ha comenzado con una interpelación a La Línea a modo de introducción. "Que ya llega la Semana Santa, y el tiempo a todos se nos detiene porque por sus calles caminas dolorosa, tras los pasos de tu hijo que todo mi pueblo venera y honra, desde la Capilla del Carmen hasta el barrio de La Colonia. Que cada una de tus hermandades a tu santuario acuden para ver a su patrona y admirar su pena y su gloria, porque en siete días te volverás pasión pura y dolorosa. Pero mira si eres bonita que el mismo dios de ti se embelesó, ya que de nombre te puso La Línea y de apellido el de su divina y más pura Concepción", dijo la pregonera en los primeros momentos de su intervención.

La pregonera, que ha dedicado el texto a su padre y a su marido, ha comenzado ahondando en sus raíces cofrades. "Ellos -por sus padres- me enseñaron que no se trata solo de mirar, sino de sentir. No solo de admirar una imagen, sino de amarla. No por lo que es, sino por lo que representa y ello en sí conlleva. Me mostraron el valor del respeto y la importancia de una oración susurrada cada noche antes de conciliar el sueño", expuso la pregonera, para luego relatar experiencias como su primera participación en un cortejo procesional como penitente o los recuerdos del Domingo de Ramos como el arranque de la semana más especial del año.

A partir de ahí, Ramírez hiló la parte central de su pregón con recuerdos de juventud y estampas de devoción verbalizadas con arte desde el escenario para generar un relato de todas las hermandades linenses. Y también hubo tiempo para reivindicar la vuelta de la procesión del Domingo de Resurrección como colofón a su discurso. "A esta humilde pregonera el alma se le parte porque me falta lo más importante en nuestras calles, que es la piedra angular de nuestra fe y el legado que nos dio nuestro señor más importante. Porque nada de lo ocurrido tendría sentido si solo nos quedamos con la pasión y muerte del mejor de los nacidos. Si nos quedamos con el último suspiro entregado en una cruz de nuestro señor Jesucristo. Y desde este atril hoy me vais a permitir que mi voz se alce para pedir lo que mi corazón anhela, y es verte a ti glorioso y triunfante tras haber vencido a la muerte en un paso donde La Línea entera pueda rendirte homenaje", expresó la pregonera entre aplausos.

La procesión del Resucitado en La Línea no se adscribe a una hermandad en concreto, sino que existe una rotación entre las hermandades de penitencia de la ciudad para coordinar los detalles de la salida que, en última instancia, depende del párroco de la Inmaculada Concepción como director espiritual. De ahí que, por diferentes motivos, la talla lleva años sin procesionar.