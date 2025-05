Joao Pedro se despide de la Balompédica con cariño y agradecimiento: "Aquí encontré un hogar"

La Línea/El brasileño Joao Pedro se ha despedido de la Real Balompédica Linense, su afición y la ciudad de La Línea con una emotiva carta cargada de cariño y agradecimiento. El futbolista se marcha de regreso a su país, pero lo hace como balono de por vida después de tres temporadas seguidas en el vestuario de una Balona en la que llegó a portar el brazalete de capitán.

Como era de esperar, la diáspora en la Balompédica tras el descenso a la Tercera Federación empieza a apuntar los primeros nombres, en este caso el de un jugador importante, uno de los pocos que se hubiera salvado de la quema para un buen número de aficionados. João Pedro Costa Contreiras (Río de Janeiro, 20 de abril del 2000) era el único futbolista de la plantilla que se mantenía en la caseta en los tres últimos proyectos. El extremo tuvo que vivir y sufrir el descenso de Primera Federación a Segunda de la 2022/23, un mal trago que esta última andadura ha visto multiplicado con la pérdida de categoría hasta la Tercera RFEF.

"Da igual lo que escriba aquí, es imposible transmitir lo que realmente siento, lo que viví y cuanto quiero a este club", comienza Joao Pedro en un escrito compartido en su Instagram, en perfecto castellano.

"A más de 7 mil kilómetros de casa encontré un hogar, donde me sentí acogido por amigos, por los aficionados, por la ciudad… La vida es graciosa y a la vez dura, muchas veces tenemos que dar un paso hacia atrás para volvernos más fuertes, y eso seguramente pasará con este club, porque la Recia siempre estará viva", escribe.

"Pido perdón por los momentos donde a lo mejor no estuve más acertado, pero lo que no era negociable era el corazón, era mi manera de devolver todo el cariño que recibí de ustedes", prosigue el brasileño.

Joao Pedro. / Vanessa Pérez

"Llegué como un niño, creía que sabía algo de la vida, gran equívoco, ahora miro hacia atrás y veo como la vida nos sorprende, nos hace madurar como persona, como profesional y ahora vuelvo para casa muy agradecido por todo lo que viví aquí. Imposible no emocionarme escribiendo esto para ustedes (escribí cuando estaba de camino a Málaga). No quiero alargarme mucho, como he dicho es imposible trasmitir todo con palabras", relata el de Río de Janeiro.

"Muchas gracias por todo, os quiero con todo mi corazón, a la Balona, los balonos y toda la ciudad. ¡Jamás os olvidaré! La Recia seguramente volverá a rugir", se despide.

Joao Pedro se convirtió en el primer fichaje de la Balona para la 2022-23. De hecho, el club anunció su incorporación cuando aún no se habían acallado las celebraciones por la agónica permanencia en la tercera categoría del escalafón nacional consumada en el entonces Municipal al vencer al Andorra, que ya tenía asegurado el ascenso a Segunda división.

Formado en la cantera del Vasco de Gama, el atacante llegó a formar parte de sus equipos sub-17 y sub-20 y a participar con el primer filial en el Brasileirão Serie B, en la segunda división del fútbol brasileño, en la que llegó a disputar ocho partidos. Se desvinculó de la entidad por su deseo de probar suerte en España.

Joao se va de La Línea tras haber dejado su huella: casi un centenar de partidos oficiales con 35 en su primera andadura, 31 en la siguiente y 32 en el curso que acaba de terminar. El brasileño ha sumado ocho goles con la elástica albinegra y un buen puñado de asistencias.