Dani Alejo abre la puerta a la Balona si le traslada un proyecto de confianza

La Línea/Dani Alejo deja abierta la puerta a sentarse a escuchar a la Real Balompédica Linense en caso de que llegue la llamada. El algecireño es uno de los nombres que ha empezado a circular como candidato a la dirección deportiva del club para afrontar la reconstrucción del equipo de La Línea desde la Tercera Federación. Alejo reconoce que tiene como objetivo trabajar al menos en la Segunda Federación, pero podría bajar un peldaño de categoría si Andrés Roldán contempla "un proyecto" que le inspire solidez y confianza ante un desafío que considera "complejo".

Alejo se encuentra en casa aunque se mantiene en guardia y viendo partidos a la espera de acontecimientos. El algecireño no renovó con la UD Melilla, con la que finaliza contrato en junio. "Hay gente que me llamó porque se pensaban que había rescindido y no, lo único es que no hemos renovado y termino contrato", aclara el director deportivo, cuya última temporada con los melillenses terminó con una permanencia apurada en el grupo V.

Antes de su desembarco en el Melilla, Dani Alejo cosechó un periplo exitoso con el Recreativo de Huelva, con dos ascensos en dos años, precisamente de Tercera Federación a Primera RFEF. El salto del Decano a la categoría de bronce llegó con cambios en la propiedad y derivó en una salida algo abrupta. El algecireño había llegado a Huelva avalado por su rol en el Algeciras que subió con Salva Ballesta a la nueva división de la RFEF y se quedó a las puertas de la gloria en Almendralejo. El Melilla se puede decir que ha sido su primera experiencia profesional sin réditos.

Alejo asegura que no ha recibido contacto alguno por parte de la Balompédica, que solo está al corriente de lo publicado en Europa Sur. "A día de hoy no hay nada, pero si me llamasen me sentaría a escuchar la propuesta, claro que sí", afirma con naturalidad. El algecireño tiene en mente buscar una nueva oportunidad, preferiblemente en un mercado que conoce bien como el de la Segunda RFEF. No obstante, no cierra la posibilidad de una opción ilusionante una categoría más abajo. "La Balona es un club histórico y para los que somos de aquí, de la comarca, estamos habituados a ver al equipo en categorías más importantes. Se va a enfrentar a un desafío importante porque la Tercera Federación es un categoría muy compleja. Va a necesitar, sobre todo, un proyecto sólido y de confianza, y un proyecto desde ya, no en invierno", opona el algecireño.

La Balona va a ser el rival a batir, seguramente con el San Fernando y algún filial

Alejo vivió en sus carnes la Tercera RFEF con el Recreativo de la temporada 2021/22. Sabe en primera persona los entresijos de una división "con muchas trampas" y peculiaridades: "La diferencia es abismal con la Segunda y, sobre todo, la Primera Federación. La Balona va a ser el rival a batir, seguramente con el San Fernando y algún filial que saque una buena camada, y va a tener que soportar una presión enorme desde el primer día", argumenta.

"Creo que la actual Tercera Federación tiene más complejidades que la antigua Tercera", prosigue Alejo, que entiende que los linenses deben adaptarse cuanto antes a cuestiones como los campos y el hecho de medirse a plantillas con muchos futbolistas que compaginarán su actividad deportiva con otra profesional. "Y luego está el sistema de ascenso que es distinto al de Segunda. Aquí lo más seguro es ascender como campeón porque después tienes eliminatorias entre tu propio grupo, con equipos que se conocen a la perfección, y después una fase nacional abierta llevando el calendario hasta finales de junio", explica.

Para Alejo uno de los mayores handicaps de la Balompédica es la ausencia de una colunma vertebral en el vestuario, un bloque de jugadores con los que los aficionados "se sientan identificados". "Antes tenías a un Ismael Chico, un Merino o un Carlos Guerra... Es verdad que hoy en día cuesta encontrar jugadores de ese corte", reconoce el algecireño, que pone a Gibraltar en el foco de esa "fuga de talento" constante.