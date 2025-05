Juano, emocionado ante el homenaje del 7 de junio en Los Barrios: "Como si fuera un sueño"

Los Barrios/El Ayuntamiento de Los Barrios ha presentado este jueves el homenaje que el fútbol del Campo de Gibraltar brindará a Juan Antonio Muñoz Torres Juano, histórico portero barreño y uno de los mejores guardametas que ha dado la comarca. El reconocimiento se celebrará el próximo 7 de junio en el campo Carlos Piña de Los Barrios a partir de las 17:30 horas en un encuentro en el que se darán cita los veteranos del Málaga, la Real Balompédica Linense, el Algeciras CF y la Unión Deportiva Los Barrios, equipos en los que miliotó el cancerbero.

Juano ha tenido un anticipado del homenaje en la presentación celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento, acompañado de José María Moreno Castro, el impulsor de este merecido reconocimiento, junto a amigos y compañeros del guardameta barreño. La representación municipal ha estado encabezada por el concejal de Deportes, Raúl Álvarez; y la delegada de Infraestructura Verde, Cristina Silva.

"Este momento no lo esperaba, solo tengo palabras de agradecimiento, es como si fuera un sueño, porque muchas veces me preguntaba si no se acordaban de mí. Es algo muy bonito que la gente me pare por la calle y se acuerde de mí y me felicite por este homenaje", reconoció un Juano emocionado.

“Todos los días me hago la pregunta de qué he hecho yo, le doy gracias al fútbol por haber conocido a gente y compañeros tan maravillosos. El fútbol es lo mejor que me ha pasado en mi vida y al pueblo de Los Barrios siempre lo llevaré en mi corazón”, expresó Juano, que confesó que el día que no pueda ponerse unos guantes, "echaré de menos a las dos porterías".

Moreno Castro entiende que "este es un homenaje justo, que reconoce a un gran portero, a una gran persona y un ejemplo de superación para las nuevas generaciones, un gran compañero, una persona entrañable y al que todos le tenemos un cariño especial. De ahí que tenga este gran homenaje con clubes históricos y donde él jugó de portero".

El concejal Raúl Álvarez subrayó el merecimiento del homenaje para quien fue un referente "del fútbol barreño y de la comarca". "Juano es el futbolista, en este caso el portero, que más lejos ha llegado de nuestro municipio en el panorama del fútbol nacional".

El partido homenaje de los veternaos tendrá un carácter benéfico, cuya entrada de tres euros irá destinada a la asociación de futbolistas veteranos de Los Barrios, a la asociación de enfermos del alzheimer barreña y a la asociación de discapacitados La Montera.

Juano pasó por el equipo de Los Barrios, debutó con el Algeciras con apenas 20 años y después vivió dos etapas con la Balona. Entre medias dio el salto con el extinto CD Málaga a Primera División. Se retiró en La Línea, donde siempre confesó que vivió sus mejores años.