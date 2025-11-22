El Ciudad de Lucena recupera efectivos para su visita a la Balona

El Ciudad de Lucena, que encadena tres liguillas consecutivas sin alcanzar el ascenso, afronta el encuentro de la duodécima jornada del grupo X de Tercera Federación que le lleva este domingo (12:00, Triunfemos Web directo) hasta La Línea para medirse a la Real Balompédica Linense reforzado en su moral por la victoria in extremis conseguida hace una semana frente al Atlético Onubense, que ponía fin a una racha de dos empates. Los cordobeses llegan con altas de hombres relevantes.

Los aracelitanos, que suman siete jornadas sin perder (cuatro victorias y tres empates), tienen precisamente en los partidos a domicilio su Talón de Aquiles, ya que han ganado en uno de sus cinco viajes y perdieron en sus dos primeros desplazamientos.

Incluso después de disputarse los dos encuentros del sábado, el Ciudad de Lucena, es, con 20 dianas, el segundo máximo anotador del grupo X, sólo por detrás del Cádiz Mirandilla y con los mismos tantos que el Bollullos.Sus máximos artilleros, con tres goles, son Diego Cantiriño Canty y el veterano José Cruz.

De cara al encuentro en La Línea el entrenador, Antonio Jesús Cobos, desveló en rueda de prensa que volverá a contar con David Agudo y Rafa Monolsava, así que la única baja, por sanción, es la del portero José Serrano, quien el año pasado perteneció a la plantilla de la propia Balona.

Cobos se deshizo en elogios hacia su contrincante de este domingo en la rueda de prensa prepartido: “Es un rival que se comenta solo, que es circunstancial que esté en Tercera Federación y que posiblemente sea el equipo más grande, el club más grande a todos los niveles de la categoría, cuya trayectoria e historia todo el mundo conoce en Andalucía”. “Tiene un estadio a la altura del club y de su historia, con una afición exactamente igual”, subrayó.