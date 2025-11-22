Balona-Lucena: duelo de candidatos a todo

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) un nuevo test para su racha de ya nada menos que nueve jornadas sin conocer la derrota. Los albinegros reciben al Ciudad de Lucena, que le precede en la clasificación, y que también hilvana siete duelos sin doblar la rodilla. La Balona pierde a los sancionados Diego Domínguez y Adrián Moyano y sigue en el dique seco Marlone, mientras que está pendiente del estado de Adri Valiente. Vuelven Zaki y Boateng, que apunta a titular. Esta semana no hay jugadores de las categorías inferiores en la convocatoria.

Tras empatar en su visita al entonces líder Bollullos, la Balona regresa a casa para seguir demostrando su poderío. El rival un Ciudad de Lucena que le aventaja en dos puntos, lo que se traduce que en caso de victoria local, los albinegros adelantarán a los aracelitanos en la clasificación.

En esa tabla del grupo X de Tercera Federación, los dos conjuntos que se verán la cara este domingo al mediodía con el Peñón de Gibraltar como testigo aventajado descendieron este sábado una plaza tras vencer el Ceuta B del exbalono David Álvarez Polaco al Chiclana CF (3-1). Los cordobeses pasan a ser cuartos y los linenses, quintos a la espera de su duelo de esta duodécima jornada.

El técnico local, David Sánchez, no podrá contar con Diego Domínguez y Adrián Moyano, que fueron expulsados en Bollullos. Por el contrario vuelven Zaki y Boateng. Marlone es baja y Adri Valiente, duda, si bien todo indica que estará al menos entre los convocados ya que el preparador no ha incluido a canterano alguno en la convocatoria, en la que como sucede en todos los partidos en casa, están todos los integrantes del primer equipo.

Ficha técnica Real Balompédica: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Ismael, Pedro Morillo; Achalew Sanmartí, Boateng, Cascajo (Sergio Pérez), Pepe Rincón, Juaniyo y Diego. Ciudad de Lucena: Froi Leal; Álex Benítez, José Cruz, Rafa Gálvez, Manolillo Ortiz; Manu Molina (Chus Martín), Nacho Fernández, Alberto García, Joseliyo; Hugo Fuentes (Aceituno) y David Agudo. Árbitro: Alfredo Vázquez Hidalgo, de Isla Cristina (Huelva). Es la primera vez que juzga un partido de la Balona. En la presente temporada promedia 5.88 tarjetas por partido. Hora: 12:00 (Encuentro de la duodécima jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de Triunfemos Web Directo, previo pago). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: Será la primera vez que el Ciudad de Lucena (fundado en 2008, visitará a la Real Balompédica)

En el once el propio Boateng, ausente en las dos jornadas precedentes, parece llamado a ocupar la plaza de Adri Moyano, mientras que el linense Ismael es, según confesó su propio técnico, el llamado a ocupar la plaza en el centro de la retaguardia que deja libre Diego Domínguez. Tampoco es descartable que Sergio Pérez ocupe la demarcación de Álvaro Cascajo.

Cinco ex del Lucena en el bando local

El partido tiene connotaciones especiales para tres de los inquilinos del vestuario local. Precisamente Álvaro Cascajo, Adrián Moyano y Pedro Morillo defendieron los intereses del conjunto aracelitano, mientras que Juan Andrés lo hizo en la 2023/24 y el delantero Diego Domínguez, en la 2023/24.

“Nos medimos a un buen rival, un equipo muy parecido a nosotros”, señala David Sánchez. “Será un partido bonito para lo que es la categoría y esperemos estar a la altura, porque son tres puntos importantes”.

El míster no quiere agarrarse a las ausencias: “El equipo siempre ha demostrado estar a un nivel muy alto, hay jugadores como Ismael, al que le toca y confiamos mucho en él. Esperemos que haga un buen partido”. señala..

El Cádiz Mirandilla, nuevo líder

Después de los dos encuentros jugados este sábado se han producido dos notables modificaciones en la clasificación. Por un lado el Cádiz Mirandilla (al que visitará la Balona tras el parón de la próxima semana) ha pasado a ser líder, mientras que el Ceuta B se ha encaramado a la tercera posición.

El filial del Cádiz, que se mantiene invicto, venció en su visita al Atlético Onubense (1-2) pese a comenzar perdiendo por culpa de un tanto del exbalono David Pecellín en el 20'. La remontada del filial cadista llegó con dos tantos de Sergio Niza (23' y 57').

La clasificación del rupo X de Tercera Federación tras los partidos del sábado

Por su parte el filial caballa doblegó 3-1 al Chiclana CF, con lo que aventaja en un punto al Ciudad de Lucena y en tres a la Balona. Gonzalo Guzmán (20') y Paco Fernández (25') encarrilaron pronto el partido para los norteafricanos, pero Mawi le puso salsa al hacer el 2-1 en el 74. En el 79' llegaría la sentencia al anotar el local Danil Ankudinov.