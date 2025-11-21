Así es el próximo rival de la Balona: Ciudad de Lucena: el 'eterno aspirante' al ascenso

El Ciudad de Lucena llegará este domingo (12:00) a La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense afincado en la tercera plaza del grupo X de Tercera Federación después de enlazar siete jornadas sin conocer la derrota. Los aracelitanos acreditan un bagaje mediocre como visitantes, herencia de sus dos primeras salidas, en las que resultaron derrotados. Vuelven David Agudo y Rafa Monolsava tras lesión, de manera que la única baja es el meta exbalono José Serrano, sancionado tras verde envuelto en una refriega durante el partido con el Atletico Onubense.

El Ciudad de Lucena, que suma cuatro victorias y tres empates en las siete últimas jornadas, llega al Ciudad de La Línea para defender la tercera plaza. Aventaja en dos puntos a la Balona, por lo que precisa no perder para no verse adelantado por los de David Sánchez.

Los cordobeses tienen a sus espaldas tres fases de ascenso consecutivas en las que no han logrado dar el salto de categoría. Esa racha no ha restado las ganas al empresario Jorge Torres, que lleva casi una década apostando fuerte por la entidad futbolística. Esta temporada vuelve a estar entre los candidatos a pelear por una plaza en Segunda Federación.

En su plantilla destaca por su experiencia la figura de José Cruz, de 37 años, que hace apenas tres temporadas jugó con el Córdoba hasta diciembre vuelta en Primera Federación y que había defendido las camisetas de Marbella, UCAM, Linares y Rácing de Ferrol. Y por otro las de Rafa Gálvez (ex de Recreativo de Huelva, Sestao River, Intercity… en Primera Federación o Castellón, Córdoba y Albacete en Segunda A) y Nacho Fernández, que acumula cinco andaduras en la entidad.

El segundo mejor ataque del grupo

El próximo rival balono es, con 20 dianas, el segundo máximo anotador del grupo X, soóo por detrás del Cádiz Mirandilla (21) y con los mismos tantos que el Bollullos.

Sus máximos artilleros, con tres goles, son Diego Cantiriño Canty (ex de Llerense, Calvo Sotelo, Brea, Puente Genil), que viene de hacer siete el curso pasado y el mencionado José Cruz, que llega desde la defensa para hacer valer su poderío en el balón parado. A ellos se suman en este apartado ofensivo nombres como los de David Agudo (Villanovense, Xerez DFC, Socuéllamos, Don Benito...) y Joselillo (Real Jaén y Xerez Deportivo).

El Ciudad de Lucena, que es el mejor local del grupo porque ante su afición ha sumado cinco triunfos y un empate, arrancó el curso con derrota en sus dos primeros viajes (Atlético Central y Chiclana) y después ha logrado en ruta un triunfo (en Castilleja por 0-2) y dos empates (Ceuta B y Pozoblanco).

Eso sí, en su duelo de Copa del Rey cosechó una más que previsible derrota en casa ante el Villarreal (0-6).

De cara al encuentro en La Línea el propio entrenador, Antonio Jesús Cobos, desveló en rueda de prensa que volverá a contar con David Agudo y Rafa Monolsava, así que la única baja, por sanción, es la del portero José Serrano, quien el año pasado perteneció a la plantilla de la propia Balona, aunque no llegó a debutar.