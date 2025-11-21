El entrenador del Lucena ve a la Balona como "el equipo más grande" de Tercera Federación

El entrenador del Club Deportivo Ciudad de Lucena, Antonio Jesús Cobos, se refiere a la Real Balompédica Linense, a la que su equipo visita este domingo (12:00) en el Ciudad de La Línea como “un rival que se comenta solo, que es circunstancial que esté en Tercera Federación y que posiblemente sea el equipo más grande, el club más grande a todos los niveles de la categoría, cuya trayectoria e historia todo el mundo conoce en Andalucía”. “Tiene un estadio a la altura del club y de su historia, con una afición exactamente igual”, subrayó.

“Nos enfrentamos a la Real Balompédica Linense, ni más ni menos”, dijo el míster aracelitano, que tuvo numerosos gestos de respeto hacia su próximo rival. “Además de que es un recién descendido, tiene mimbres importantes y cuenta con un entrenador experto”, deslizó en referencia a David Sánchez.

“Por lo que nos dicen, la afición de La Línea tiene muchas ganas de que llegue el Ciudad de Lucena y ésa es buena señal”, agregó. “Nosotros también tenemos muchas ganas de ir. El rival supone una motivación extra, aunque en esta plantilla nunca hemos tenido que trabajar eso”.

“Este tipo de encuentros siempre son especiales, porque vamos a un escenario importante”, abundó. “Es un día de esos en los que cualquier futbolista, cualquier entrenador, cualquier aficionado quiere estar”.

“En lo estrictamente deportivo nos enfrentamos a una gran plantilla, con un gran entrenador, que además cuenta con un gran cuerpo técnico”, sostuvo en su comparecencia prepartido. “Desde agosto todos sabemos que va a ser uno de los equipos que va a estar arriba al final”. “Por eso creemos que es un partido que, a pesar de ser muy pronto y de que son solamente tres puntos, tiene mimbres para calificarlos de un partido especial".

El técnico subraya que su plantilla recibió “un chute de moral importante” al derrotar la pasada jornada al Atlético Onubense con dos goles en los minutos 88’ y 89’ y desliza que espera que “se adapte pronto” al césped natural una superficie que le es casi extraña, ya que se entrena y juega sobre césped sintético.

“Ahora viene una Balona que juega más directo que nosotros y que cuenta futbolistas de gran potencial físico y técnico. Cuenta con una plantilla fantástica, capaz de resolver cualquier situación, en cualquier campo, en cualquier contexto”.

“Para mí lo más peligroso es su delantera, no sólo la zona central, sino también las bandas”, destacó. “Cuentan con dos delanteros que ahora mismo pueden ser de los mejores que estén en la categoría, haciendo muchos goles, goles que dan puntos, goles importantes, goles significativos en todos los partidos”.

“Diego Domingo y Juaniyo son de los mejores delanteros de la categoría y en las bandas, Pepe Rincón, Álvaro Cascajo, que son los que están jugando más habitualmente, son fantásticos”, detalló. “Eso sin olvidar que tiene una parte de atrás muy solvente y en el centro del campo, pues lo mismo. Lo dicho, una plantilla muy completa, muy redonda”.

Cobos entiende que el fondo de armario minimiza el efecto de las bajas con las que la Balona afronta el duelo, mientras que su equipo afrontará el partido sin más bajas que la del meta José Serrano, ex de la Balona, que sólo ha participado en dos encuentros, uno de ellos como titular.