Balompédica-Athletic: diez años de amor

La Peña Balona ha organizado diversas actividades cuya finalidad es traer al presente la recordada eliminatoria de Copa del Rey que enfrentó a la Real Balompédica Linense y al Athletic Club de Bilbao en el mes de diciembre de 2015. El punto culminante será el homenaje del que serán objeto los miembros de aquella plantilla en el prólogo del encuentro de la Tercera Federación que enfrentará a los albinegros con el Dos Hermanas en el Ciudad de La Línea el próximo 14 de diciembre.

Uno de los últimos grandes recuerdos de los aficionados de la Balona es, sin duda, el enfrentamiento que su equipo y el Athletic Club protagonizaron hace ya diez años en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Para acceder a este duelo los linenses habían eliminado a Recreativo de Huelva (1-0), Talavera (0-2) y Ebro (2-0).

El partido de ida se celebró el tres de diciembre de 2015 y finalizó con victoria de los que ya entrenaba Ernesto Valverde por 0-2. El de vuelta, que es quizás el que con más sentimiento recuerdan los hinchas, acabó con 6-0, con el público de San Mamés aplaudiendo a la Balompédica y los alrededor de 300 balonos que se habían cruzado España para estar presentes, abandonando el estadio entre lágrimas por las muchas muestras de cariño recibidas por parte de la afición local desde primera hora de la mañana.

Diez años después la Peña Balona, con su presidente Julio Vega a la cabeza, se ha puesto manos a la obra para revivir junto a los protagonistas un recuerdo imborrable y lo hace además recuperando el vistoso cartel que fue elaborado para el partido de ida, disputado el tres de diciembre en el por entonces todavía estadio Municipal. El ahora entrenador del filial, Carlos Guerra, plantaba cara a un león que representaba al conjunto vasco.

El sábado 13 de diciembre los miembros de aquella plantilla que puedan desplazarse y que en muchos casos hace años que no visitan la zona, conocerán de primera mano el Ciudad de La Línea. Desde las 14:00 disfrutarán de una jornada de convivencia en la sede de la Peña, en la calle Clavel.

El domingo todos ellos acudirán de nuevo al estadio, en este caso para ser objeto de un homenaje por parte de la afición y para presenciar en directo, como invitados de honor, el Balona-Dos Hermanas 1971.