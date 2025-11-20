Cristian Boateng, de la Balona, Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de La Línea 2026

Mercedes Atanet, delegada de Turismo, Actos Públicos y Festejos en el Ayuntamiento de La Línea, ha comunicado este jueves personalmente al centrocampista de la Real Balompédica Cristian Boateng para que sea quien encarne el papel de Baltasar en la Cabalgata de Reyes de 2026, un ofrecimiento que el canario ha aceptado y agradecido.

Desde la llegada al Consistorio de Mercedes Atanet, una incondicional de la Balompédica, han sido varios los jugadores de la primera plantilla que han sido llamados a participar a la que es por excelente la fiesta de los niños. Fue el caso de Jorge Djandi en 2021 o de Joao Pedro el pasado año.

En este caso ha sido la propia Balompédica la que a través de sus redes sociales ha hecho público un anuncio que suele reservarse el equipo de gobierno.