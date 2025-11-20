Lolo Ortiz, cuarto entrenador del Utrera, rival de la Balona

El CD Utrera, decimoquinto clasificado del grupo X de Tercera Federación, en el que milita la Real Balompédica Linense, anuncia el desembarco en su banquillo de Lolo Ortiz, que se convierte en el cuarto técnico del conjunto mostachón en el presente curso. La entidad negocia la salida de José Manuel Cadenas, que no regresará al filial, en el que inició la presente andadura.

El CD Utrera, que recibirá a la Balona el 21 de diciembre, comenzó la temporada con Mario Rodríguez como entrenador. Éste fue relevado por Rafael Pérez Guerrero (Padilla), quien apenas una semana después de llegar al cargo tuvo que abandonarlo por incompatibilidad laboral. El club recurrió entonces al técnico de su segundo equipo, José Manuel Cadenas, al que ahora aparta de esa responsabilidad.

El onubense Manuel Jesús Ortiz Toribio (Lolo Ortiz), de 41 años, dio sus primeros pasos en la cantera del propio Utrera de las que pasó a las categorías inferiores del Sevilla FC, llegando a ser el capitán del filial que ascendió a Segunda división en la temporada 2006/07. Llegó al primer equipo nervionense de la mano de Manolo Jiménez y consiguió incluso debutar en Champions.

Tras un periodo cedido en el Málaga, regresó al Sevilla, del que pasó a Osasuna, Zaragoza, Elche, Hércules, Pune City de la Superliga India y regresó a casa para acabar matando el gusanillo en el UD Bellavista.

En eu atapa como entrenador, ejerció en las categorías inferiores del Sevilla FC, IK Junkeren noruego, protagonizó una casi milagrosa salvación del Gerena, al que la temporada siguiente estuvo a punto de clasificar para la fase de ascenso.