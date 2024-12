La Balona se reencuentra con un hincha: Víctor Mena

Víctor Mena fue uno de los artífices del último ascenso que ha celebrado la Real Balompédica Linense, el que le llevó a la entonces Primera RFEF y que se consumó en Murcia en abril de 2021. Un año después el defesa sevillano fue partícipe de aquella agónica permanencia que los albinegros cerraron contra el Andorra en el entonces Municipal. Mediado el curso 22-23 anunció su marcha en un acto más que emotivo al que concurrió rodeado de todos los estamentos del club. Pasó por el UCAM, con el que ya vino a La Línea. Y este domingo (11:30) se enfrenta de nuevo a la Balompédica, ahora como pieza clave de un La Unión Atlético que ha sorprendido a todos y se ha afincado en la segunda posición.

El lateral zurdo ha comenzado a poner los pilares de la que será su vida profesional cuando decida colgar las botas, para lo que aún queda un rato. Lo que empezó casi como un hobby se ha convertido en algo más. El zaguero (victormenacot en Tik Tok por si alguien quiere verle en acción) dirige en Murcia, donde sigue resiendo tras su paso por el conjunto universitario, un centro de fitness. Un actividad que compatibiliza con su paso por La Unión, de la que destaca la fuerza de un vestuario sin fisuras y la personalidad de su técnico, José Miguel Campos, para el que, incluso en la parte privada de la conversación, no se le acaban los elogios.

El defensa de Los Palacios y Villafranca no deja pasar un minuto para empezar a hablar maravillas de La Línea, de la Balompédica, y de su paso por el club. “Enfrentarme a la Balona siempre será algo especial para mí. Aunque lo hiciese mil veces. Me sentí muy querido”.

“Todos allí sabeis que para mí la Balona fue algo especial”, abunda. “Recuerdo aún el día en el que me despedí, que no podía ocultar las lágrimas, aunque sabía que el proyecto que me traía a Murcia era bueno para mí y para mi familia”.

El exbalono Víctor Mena, en un partido con La Unión Atlético / La Unión Atlético

“Le guardo muchísimo cariño, muchísimo respeto a la gente de allí. Aunque ya haya pasado un cierto tiempo desde que me fui mantengo contacto y tengo amigos en La Línea. En el vestuario siguen João Pedro y Connor Ruane, además de José Antonio González y Fran Serrano, que coincidieron conmigo en Córdoba”, señala.

“Y bueno después está todo ese colectivo de Julio [Salvador Rivera, el fisio], Pepe El Masa, Pipi [Manolo Valenzuela, el utilero]... a los que quiero muchísimo”, detalla. “Todo el que me conoce sabe que le tengo a todo lo que tiene que ver con la Balona un cariño y una admiración muy especial”.

Un equipo, el de La Línea, al que le “sorprende” ver en la zona baja de tabla. “Lo que pasa es que éste es un grupo muy complicado. Mira los que estamos arriba, nosotros, el Antoniano, el Torremolinos, que al principio no contábamos y sin embargo Balona, Águilas, San Fernando, están sufriendo, cuando, a priori, eran los equipos llamados a estar en los puestos de play-off”.

"Mientras tenga opciones matemáticas, la Balona debe aspirar a lo máximo"

“Pero esto no ha terminado y en el fútbol todos hemos visto de todo”, recalca. “Recuerdo un Córdoba en el que yo estuve en Segunda, que nos daban por descendidos y al final nos salvamos, cuando parecía imposible. O un Ceuta en Primera RFEF que no hace mucho estaba medio descendido en invierno y poco poco se cuela en el play-off. Lo que deben tener claro allí es que mientras las matemáticas no digan lo contrario, están a tiempo de todo”.

“Una de las muchas cosas buenas con las que cuenta la Balona es la repercusión social que tiene, pero, como todo en la vida, eso tiene su parte buena y su parte mala”, analiza. “Cuando vas a favor de viento esa repercusión es agradable, pero cuando las cosas van mal a veces se transforma en presión, porque te caen por todos lados. Pero a fin de cuentas eso es el fútbol y eso es lo que te hace sentirte futbolista”.

Con respecto a los suyos, recuerda: “Es que el primer objetivo de La Unión era salvarse. De hecho el míster dijo hace apenas unos días en la radio que cuando tengamos cuarenta y tres puntos que paga una barbacoa porque habremos alcanzado nuestra primera meta, que sigue siendo la principal”.

“A partir de ahí, a la vista de los resultados que se están dando, el grupo que hemos hecho... pues aspiramos a lo máximo, es evidente”, acaba. “Ya que hemos llegado hasta aquí...”