El extraño caso de Jack Harper

Ha marcado cinco goles en las seis últimas jornadas, de las que sólo puedo estar presente en cinco. Es, junto al Joan Gázquez (Almería B) el segundo mejor anotador del grupo IV de la Segunda Federación. Ha dado una asistencia y ha puesto la firma a nueve tantos, lo que supone el 42,8% de los que ha hecho su equipo (21) desde que comenzó la competición. Y no sólo está discutido por un sector de la afición, sino que su entrenador no parece tener plena confianza en él y le aparta con relativa frecuencia del once inicial. Ése caso, que parece más propio de sagas cinematográficas preñadas de misterio que del balompié al uso no solo existe, sino que está muy cerquita. En concreto, en la Real Balompédica Linense. El protagonista ya es de por sí peculiar, por cuanto lo es haber nacido en Fuengirola (Málaga) y que en Wikipedia aparezca como “futbolista escocés”. Responde por Jack Harper.

Dos goles, uno de ellos de penalti -primero hay que asumir la responsabilidad y luego transformalo- han acabado por reivindicar la figura del centrodelantero de la Balona Jack Harper. Discutido en casa. Al menos por algunos. Revalorizado en el exterior. Por sus números y por un trabajo sordo en su constante pelea con los centrales que pocas veces le cotiza.

Nadie parecía recordar su paso por Segunda con Alcorcón, Málaga y Cartagena, su ascenso a dicha categoría con el Rácing de Santander o que, sin ir más lejos, la pasada andadura jugó la fase de ascenso a Primera Federación con el Marbella.

Desde la llegada de Javi Moreno al banquillo la situación de Jack Harper se ha convertido en continuo motivo de debate. Respaldado por las dudas que siembra en un sector de la afición, el técnico valenciano dejó pronto muestras inexcusables de que no era totalmente de su agrado. Pretendía que aportara algo más, dijo en alguna rueda de prensa. El míster no dudó en alguna ocasión incluso en organizar un once con un falso nueve antes que otorgarle la condición de titular.

El club le buscó un relevo natural (del que carecía el plantel) en el mercado de invierno: Dani Villa. Un jugador elegido por el entrenador, que llegaba del ahora líder La Unión Atlético, en el que el linense José Miguel Campos sólo le había premiado con cinco titularidades, sin que hubiese estrenado su casillero de goles.

Cuatro goles en tres partidos

Pero las circunstancias (y las desgracias) han girado a favor de Jack Harper. Por un lado, el recién llegado tuvo el infortunio de sufrir una lesión duradera en la clavícula en su primer encuentro como titular en el Iberoamericano de San Fernando. Harper le sustituyó y cuando apenas llevaba unos minutos en el césped anotó un auténtico golazo (de lo mejor de la temporada). Sólo el desbarajuste defensivo posterior impidió que esa diana se tradujese en puntos para la necesitada escuadra albinegra.

De manera sorpresiva para muchos, a pesar de esa aportación, una semana más tarde, en casa ante la Deportiva Minera, Javi Moreno dibujó un once sin nueve, dejando a Fran Carbià como referente ofensivo. Tuvo que desandar sus pasos en el descanso, aunque para entonces ya era demasiado tarde para enjugar la diferencia alcanzada por los murcianos, que no para que el escocés de Fuengirola, que aprovechó para volver a marcar.

En la vigésimo segunda jornada, la del pasado fin de semana, la actuación de Jack Harper, con sus dos goles, fue determinante para que la Balona lograse un triunfo de un valor incalculable en Don Benito. Dos tantos que le colocan como segundo mejor artillero del grupo con nueve tantos. Los mismos que el prometedor Joan Gázquez (Almería B) y a tres de pichichi Fran Castillo, al que el exbalono Antonio Calderón está sacando una rentabilidad a prueba de debates. De ese tercero Jack Harper, con tres, es el que más veces ha marcado desde el punto de penalti.

Este domingo 16 de febrero (17:00) la Balompédica recibe, en lo que se antoja una finalísima para dejar de sufrir por la permanencia, al Xerez DFC (el de nuevo cuño) que llegará con el exalbinegro Antonio Fernández Rivadulla al frente. ¿Será titular Jack Harper? Hagan sus apuestas.