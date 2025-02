El UCAM, incapaz de ganar sin Facu Ackerman, cae en picado en 2025

El UCAM de Murcia afronta este domingo (16:30) en La Condomina frente a la Real Balompédica Linense lo que puede que no sea una final para el equipo, pero quién sabe si lo es para su técnico, Javi Motos. El club parece respaldar al entrenador, pero la realidad es que el universitario es uno de los 16 conjuntos de las cuatro primeras categorías nacionales que no ha ganado en 2025. De hecho ha sumado cuatro puntos de veinticuatro posibles y ha caído del liderato con el que finalizó la primera vuelta, a la tercera plaza. Son bajas los sancionados Saura y Yeremy, así como el exbalono Facu Ackerman, por lesión.

Malos tiempos para el UCAM Murcia, que a pesar de todo solo ha perdido un partido como local. La victoria (2-1) este sábado del Juventud de Torremolinos sobre el Orihuela agrava la situación de los católicos, que ya están a cinco puntos de la dupla de cabeza.

Igual no es más que producto de una casualidad, pero la realidad es que la lesión del guardameta Facu Ackerman, que la pasada campaña defendió los colores de la Balona, ha sido determinante. El guardavallas uruguayo no sólo jugó las diecisiete primeras jornadas de la temporada, que su equipo acabó como primer clasificado, sino que era el portero menos batido del grupo IV. En enero le fue diagnosticada una fractura de la falange distal en el pulgar de la mano izquierda. No ha jugado en lo que va de 2025. Su equipo no conoce el triunfo en ese periodo. No está previsto que reaparezca ante los de La Línea.

Los movimientos del mercado de invierno no parecen haber surtido efecto. Llegaron el extremo Álex Gonpi (Sabadell) para dotar al equipo azuldorado de verticalidad, el centrocampista Pablo Hernández (ex del Tenerife, procedente del Badalona Futur) y el delantero Rubén del Campo, que aterrizó en la capital del Segura desde la Canadian Premier League.

Por el contrario abandonaron el plantel Iker Abellán, Diego López, Guiu y Andrés Silvente. El más sorpendente, el de este último, ya que venía de ascender con el Yeclano pero no encontró la confianza de Pablo Motos y se tuvo que marchar al Orihuela.

Para este encuentro el preparador universitario no podrá contar con Saura que cumple partido de sanción por acumulación de tarjetas, y tampoco lo hará con Yeremy que sigue sancionado por la roja recibida ante el Torremolinos, amén del mencionado Facu Ackerman, lesionado

El choque tendrá un prólogo emotivo: Paula y Daniela, dos chicas de la Región de Murcia que sufren el síndrome de Rett, harán el saque de honor después de haber disfrutado el jueves de una jornada de convivencia con la plantilla. Los juhadores de las categorías inferiores del EF Santa Cruz, club afiliado de la entidad universitaria, serán presentados durante el descanso.

El entrenador local, Javi Motos, asegura que la derrota cosechada por los católicos la pasada jornada en Águilas ha supuesto “un clic” que ha permitido al vestuario darse cuenta de que iba “por un camino equivocado”.

Motos define al equipo de La Línea como un conjunto “que tiene una identidad muy marcada” y que ha “mejorado mucho en la faceta defensiva” tras el desembarco en su banquillo de Javi Moreno.