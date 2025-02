El entrenador del UCAM advierte a la Balona de que su equipo está "más unido que nunca"

Javi Motos, entrenador del UCAM de Murcia, asegura en las horas previas a que su equipo reciba este domingo (16:30) a la Real Balompédica Linense que la derrota cosechada por los católicos la pasada jornada en Águilas ha supuesto “un clic” que ha permitido al vestuario darse cuenta de que iba “por un camino equivocado”. La continuidad del míster está en tela de juicio después de no haber sellado un solo triunfo en 2025 y de que su equipo haya descendido del liderato a la tercera posición del grupo IV de la Segunda Federación.

Motos, en su comparecencia previa al duelo de la vigésimo cuarta jormada, se refiere al equipo de La Línea como un conjunto “que tiene una identidad muy marcada” y que ha “mejorado mucho en la faceta defensiva” tras el desembarco en su banquillo de Javi Moreno.

“Es un equipo ganador en situaciones defensivas, intenta ser vertical cuando tiene el balón”, abunda. “Es un rival agresivo en el buen sentido de la palabra, que presiona alto el ochenta por ciento del minutaje, valiente en ese sentido, con una identidad muy marcada, que seguro que va a querer que volver a mostrarla para intentar sacar algo positivo de aquí”.

“Hace tiempo que venimos buscando ese triunfo, pero esta semana ha sido posiblemente la que he percibido mejores vibraciones, mejor energía por parte de la plantilla”, asegura Javi Motos en declaraciones servidas por el servicio de prensa de la entidad. “Creo que el partido de Águilas, por la versión que ofrecimos, nos ha hecho a todos el clic que quizás necesitábamos para darnos cuenta de que no era el camino correcto. No fue un bien partido”

“Eso nos ha tocado a todos la conciencia, la responsabilidad y estamos más unidos que nunca; eso es muy importante a la hora de afrontar este encuentro. Necesitamos volver a ser nosotros, ese equipo con casta, con raza, con coraje, que es capaz de apretar alto, de ganar duelos, segundas jugadas, de vibrar, de ser vertical con balón, de pisar área con más frecuencia”, detalla el míster del próximo rival de los albinegros.

Motos entiende que se verá en La Condomina “un partido abierto, de buen manejo de la transición”.

“Va a ser bonito para el espectador y esperamos que mentalmente demos ese puntito que necesitamos para entrar bien en el partido y ojalá podamos regalarle a todos, al club, a la afición, a nosotros mismos que somos los primeros que la estamos deseando, esa primera victoria de la segunda vuelta”, continúa.

“Repito, el objetivo es volver a tener esa personalidad, ese punto de casta, de energía, incluso de personalidad, que nos sintamos nosotros mismos y una vez encontremos ese camino estoy convencido, estamos convencidos, de que el resultado llegará”, finaliza.